Haberler Video Ekonomi Videoları 600 TL seyyanen zam isteği! <a href="/index/kamu-iscisi?type=2" class="">Kamu işçisi</a>nin zammı yüzde kaç olacak? İşte düğümü çözecek olan o rakam! <a href="/index/faruk-erdem?type=2" class="">Faruk Erdem</a> yazdı

600 TL seyyanen zam isteği! Kamu işçisinin zammı yüzde kaç olacak? İşte düğümü çözecek olan o rakam! Faruk Erdem yazdı

600 TL seyyanen zam isteği! Kamu işçisinin zammı yüzde kaç olacak? İşte düğümü çözecek olan o rakam! Faruk Erdem yazdı
26.07.2021 10:38
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700 binden fazla kamu işçisinin gözü hükümetten gelecek zam oranında. Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti. Toplu sözleşme görüşmelerinin bu hafta bitmesi bekleniyor. Peki zam oranı kaç olacak? Hangi konuda uzlaşma olmadı, düğümü çözecek oran hangisi? İşçiler kaç lira maaş alacak? Memurlar için toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Memurlar ve emekliler ne istiyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ayrıntıları yazdı.


kamu işçisinin gözü hükümetten gelecek zam oranında! İşte düğümü çözecek olan o rakam

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