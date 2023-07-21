6 milyon kişiye fark 'zam'anı! Emekli ve memura yeni ek iyileştirme zammı müjdesi! 3600 ek gösterge, kira yardımı, seyyanen zam...

Yaklaşık 3.5 milyon memurun ve 2.5 milyon memur emeklisinin toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 17.55 çıkan Temmuz zamları, ek iyileştirmelerle büyüdü. Memurlara 8 bin 77 lira ilave seyyanen artış yapılırken, memur emeklilerinin zam oranına 7.45 puan eklendi. Sıra ödemelere geldi.

NELER ÖDENECEK?

Memurlar 15 Temmuz'da yüzde 17.55 artışın yansıtıldığı maaşlarını aldı. Seyyanen zam olarak verilen 8 bin 77 liralık maaş kalemi ise yasa 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandığı için bu tarihe yetişmedi. Bu para önümüzdeki günlerde memurların hesabına yatırılacak. Ayrıca memurlara 1-14 Temmuz arası için 14 günlük maaş farkı da verilecek. Bu fark, yüzde 17.55 artış için hesaplanacak. 8 bin 77 lira tutarındaki seyyanen zam 15 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olduğu için, bu artış nedeniyle ise bir fark ödenmeyecek.





NE ZAMAN YATIRILACAK?

Memura 8 bin 77 lira tutarındaki seyyanen zam ve 14 günlük maaş farkı için ek bordro düzenlenecek. Ardından da bu ödemeler gerçekleştirilecek. Seyyanen ödemeden herhangi bir vergi, prim kesintisi yapılmayacak. Ödemenin 21 Temmuz'dan sonraki hafta içinde, 24-28 Temmuz arasında yapılması bekleniyor.

EN AZ 1 AYLIK FARK

Bir fark da memur emeklilerine verilecek. Yüzde 25 artışla oluşan zam farkı önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılacak. Maaşını aylık alanlara 1 aylık fark yatırılacak. Diğer emeklilere ise maaş ödeme dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı verilmesi söz konusu olacak.





EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı aylıkları ve ek ödemeleri yatırılmaya başladı. Yüzde 25 zam oranı kök aylıklara yansıtılırken, bu artış sonrası kök aylığı ve ek ödeme toplamı 7 bin 500 liranın altında kalanlara 7 bin 500 lira yatırılıyor. Üstünde olanlar ise yeni kazancı üzerinden ödeme alıyor. Ek ödemenin tutarı bu ay yeni aylık üzerinden hesaplandığı için artarken, yüzde 5 ek ödeme için sınır da değişti.





Bu yılın ilk yarısında sınır 4 bin 66 lira 95 kuruş idi. Temmuz itibariyle ise 4 bin 780 lira 70 kuruşa yükseldi. Bu ay itibariyle ek ödeme; yeni kök aylığı 4 bin 780 liranın altında olanlar için yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 oranında hesaplanıyor. SSK emeklileri 17 Temmuz'dan itibaren yeni aylıklarını almaya başladı. Bağ- Kur'lular ise 25-28 Temmuz'da zamlı aylıklarını alacak.

Memurların hesaplarına yüzde 17.55 artış için 14 günlük maaş farkı ve 8 bin 77 lira tutarındaki seyyanen ödeme yatırılacak.