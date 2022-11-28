6 aylık TEFE TÜFE enflasyonla %65.02 ZAM Taban-Tavan maaşları! Ocak 2023'te emekliye 8 BİN 264 TL MAAŞ! Memura 11.566 TL...

Emekli ve memurların Ocak zammı için neredeyse sayılı haftalar kaldı. Yeni veriler gelmeye devam ederken zamlı maaş hesapları değişti. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminine göre SSK, Bağkur, memur ve memur emeklilerinin yeni maaş oranları berlilendi. Buna göre emekliye yüzde 18.06, memura ve emeklisine yüzde 19.16 zam ufukta göründü. Bunların yanı sıra ek iyileştirme de gündemde. İşte yeni verilere göre emekli memur 2023 zamlı maaş tablosu!

Milyonların geliri Ocak ayıyla birlikte artıyor.

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak.

Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.84 olarak gerçekleşti.

Geriye 2 veri kaldı. Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ise ipucu geldi.

Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.06 olarak yer aldı.

Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.06 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin zammı da yüzde 19.16'yı bulacak.

10 PUAN EKLENİRSE

Emeklilere bu oranlara ilave bir refah payı verilmesi de bekleniyor.

Eğer 10 puan ilave olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 28.06'yı bulacak.

Memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 8'lik toplu sözleşme artışına 10 puan ilave edilir ve 6 aylık enflasyon yüzde 18.06 olursa yüzde 30.2'yi bulacak.

Ayrıca en düşük emekli aylığında da artış beklentileri bulunuyor. Memurları ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu düzenleme de maaşlara yansıyacak.En büyük etki emekli aylıklarında kendisini gösterecek. Memur emeklilerine 2 bin 500 liraya varan ek gösterge artışları bekleniyor.

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 955 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 533 liraya yükselecek.Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.Ocak zammı yüzde 18.06 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 937 liraya yükselecek. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 430 liraya çıkacak, taban aylığa tamamlanacak.

MEMURA EN AZ 10 BİN 849 TL

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK

Mevcut maaş: 3.500,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.132,10 TL

Mevcut maaş: 3.600,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.250,16 TL

Mevcut maaş: 3.700,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.368,22 TL

Mevcut maaş: 3.800,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.486,28 TL

Mevcut maaş: 3.900,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.604,34 TL

Mevcut maaş: 4.000,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.722,40 TL

Mevcut maaş: 4.100,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.840,46 TL

Mevcut maaş: 4.200,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.958,52 TL

Mevcut maaş: 4.300,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.076,58 TL

Mevcut maaş: 4.400,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.194,64 TL

Mevcut maaş: 4.500,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.312,70 TL

Mevcut maaş: 4.600,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.430,76 TL

Mevcut maaş: 4.700,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.548,82 TL

Mevcut maaş: 4.800,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.666,88 TL

Mevcut maaş: 4.900,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.784,94 TL

Mevcut maaş: 5.000,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.903,00 TL

Mevcut maaş: 5.100,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 6.021,06 TL

Mevcut maaş: 5.200,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 6.139,12 TL

Mevcut maaş: 5.300,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 6.257,18 TL

Mevcut maaş: 5.400,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 6.375,24 TL

Mevcut maaş: 5.500,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 6.493,30 TL

Mevcut maaş: 5.600,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 6.611,36 TL

Mevcut maaş: 5.700,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 6.729,42 TL

Mevcut maaş: 5.800,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 6.847,48 TL

Mevcut maaş: 5.900,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 6.965,54 TL

Mevcut maaş: 6.000,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 7.083,60 TL

Mevcut maaş: 6.100,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 7.201,66 TL

Mevcut maaş: 6.200,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 7.319,72 TL

Mevcut maaş: 6.300,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 7.437,78 TL

Mevcut maaş: 6.400,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 7.555,84 TL

Mevcut maaş: 6.500,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 7.673,90 TL

Mevcut maaş: 6.600,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 7.791,96 TL

Mevcut maaş: 6.700,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 7.910,02 TL

Mevcut maaş: 6.800,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 8.028,08 TL

Mevcut maaş: 6.900,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 8.146,14 TL

Mevcut maaş: 7.000,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 8.264,20 TL

Mevcut maaş: 7.100,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 8.382,26 TL

Mevcut maaş: 7.200,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 8.500,32 TL