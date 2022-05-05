5 Mayıs 2022 SİGARA ZAMMI! Fiyatlar 2 TL yükseldi! İşte yeni Philip Mokentrris, BAT ve JTİ: Marlboro, Kent, Winston... ZAMLI fiyat listesi

5 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi? Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatları zammı, sosyal medyadaki iddialarla gündemdeki yerini aldı. Philip Morris grubu sigara fiyatlarına iddiaya göre 2 TL'lik zam yapıldı. Gelen son zamla birlikte en ucuz sigara 25.50 TL, en pahalı sigara ise 40 TL oldu. İşte yeni ve güncel sigara fiyatları listesi ile sigaraya zam iddialarının detayları...