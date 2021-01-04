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4 Ocak 2021 Pazartesi SON DAKİKA borsa yeni yıla nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü?

4 Ocak 2021 Pazartesi SON DAKİKA borsa yeni yıla nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü?
04.01.2021 10:04
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Son dakika haberi... Borsa İstanbul, yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Anlalistler, bugün yurt içinde enflasyon ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, düşüş eğilimindeki döviz kurlarının pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini kaydetti. Peki, 4 Ocak Pazartesi Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? İşte son dakika haberinin detayları...


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni yılın ilk işlem gününe yüzde 0,55 artışla 1.484,83 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,11 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 1.484,83 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,45 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,59 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,41 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, düşüş eğilimindeki döviz kurlarının pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Dünya genelinde bugün açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin, ekonomik aktiviteye ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olacağına değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 ve 1.520 seviyelerinin direnç, 1.420 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, aralık ayında TÜFE yüzde 1,02 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

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