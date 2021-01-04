4 Ocak 2021 memur ve emekli maaşı zammı son dakika ne kadar oldu? TÜİK'in 2020 senesinin Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından emekli ve memurlara yatırılacak ücretlere zam geleceği haberi ile tüm gözler 4 Ocak 2021 Pazartesi günü açıklanacak orana çevrilmişti. Bu anlamda memur ve memur emeklilerine 7,36 zam yapılırken, SSK ve Bağkur emeklilerine ise 8,36 oranında zam yapıldı. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. 12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de Ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

4 Ocak 2021 memur ve emekli maaşı zammı son dakika ne kadar oldu? TÜİK'in 2020 senesinin Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından emekli ve memurlara yatırılacak ücretlere zam geleceği haberi ile tüm gözler 4 Ocak 2021 Pazartesi günü açıklanacak orana çevrilmişti. Bu anlamda memur ve memur emeklilerine 7,36 zam yapılırken, SSK ve Bağkur emeklilerine ise 8,36 oranında zam yapıldı. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. 12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de Ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

ZAM ORANI NE KADAR?

Memur ve memur emeklilerine 7,36 zam yapılırken, SSK ve Bağkur emeklilerine ise 8,36 oranında zam yapıldı

Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.

EMEKLİLER KAÇ LİRA ZAM ALACAKLAR

Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek.

ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Emeklilere ve memurlara verilecek zam oranı dediğimiz gibi 4 Ocak'ta kesinleşecek. Yapılacak zam ile ilgili önemli ipuçları ortaya çıktı.

Bir kere 5 aylık enflasyon yani yüzde 7.02 kesinleşti. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler bu oranda zam almış olacak. Gelen açıklamalara göre enflasyonun sıfır çıkmayacağı anlaşılıyor.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı.

Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak.



Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.

İŞTE OLASI YENİ MAAŞLAR

Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek.

TAKVİM hem şu ana kadar gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesapladı.

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