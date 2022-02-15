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3600'de son durum ne? 3600 ek gösterge ne getirecek? Düzenleme ile maaşlar kime nasıl yansıyacak?

3600'de son durum ne? 3600 ek gösterge ne getirecek? Düzenleme ile maaşlar kime nasıl yansıyacak?
15.02.2022 09:17

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Memurların ve memur emeklilerinin bu hafta gündemi 3600 ek gösterge olacak. Çalışma Bakanlığı ile Memur-Sen masaya oturup konuyu detaylıca müzakere edecek. Görüşmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önceki gün duyurdu. Memur-Sen ile konuyu müzakere edeceklerini anlatan Bakan Bilgin, "3600'ü en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz" diye konuştu. Peki; 3600'de son durum ne? 3600 ek gösterge ne getirecek? Düzenleme ile maaşlar kime nasıl yansıyacak? İşte detaylar...

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