Memurların ve memur emeklilerinin bu hafta gündemi 3600 ek gösterge olacak. Çalışma Bakanlığı ile Memur-Sen masaya oturup konuyu detaylıca müzakere edecek. Görüşmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önceki gün duyurdu. Memur-Sen ile konuyu müzakere edeceklerini anlatan Bakan Bilgin, "3600'ü en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz" diye konuştu. Peki; 3600'de son durum ne? 3600 ek gösterge ne getirecek? Düzenleme ile maaşlar kime nasıl yansıyacak? İşte detaylar...