3600 ek göstergede son viraj! Milyonların gözü 10 Mayıs’ta! Kimler 3600 ek gösterge alacak?

Ek gösterge artışıyla ilgili düzenleme için geri sayım başladı. Memur ve memur emeklisinin gözü bu düzenlemede olacak. Son toplantının ardından düzenlemeye nihai şekli verilecek.

Öğretmen, polis, din görevlilerinin ek göstergesi 3600'e çıkarılacak.

3600 ek gösterge meslek kanunuyla öğretmenlere verildi. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak.

Başka hangi grupların kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Düzenleme ilişkin bugüne kadar iki toplantı gerçekleştirildi.

SON TOPLANTI 10 MAYIS'TA

TRT Haber'in haberine göre, son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü etkileyecek. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, Emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.

KİMLER YARARLANACAK?

Peki, kimler yararlanacak? Bu konu henüz net değil, ancak şu kadarını söyleyeyim; 3600 ek gösterge konusu ilk gündeme geldiğinde polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri bu haktan yararlanacakken, buna lisans mezunu sağlık çalışanları da eklendi. Bu kesimlerin 3600 ek göstergeden yararlanacağı kesin. Tabii, 2200 ve 3000 gösterge ile çalışan tüm kamu personeli de bu haktan yararlanmak istiyor. Düzenlemenin diğer kesimleri kapsayıp kapsamayacağı, sözleşmeli personelin durumunun ne olacağı mayıs ayında yapılacak toplantıda netleşecek.Akıllara şöyle bir soru gelebilir ki, okuyuculardan da bu yönde sorular alıyorum, 'düzenleme yapmak bu kadar zor mu, neden süreç uzuyor?'. İşin aslı bu kadar zor, çünkü statüler farklı. Ek göstergeyi 3600'e çıkarttığınız zaman kimi kesimler bundan olumlu etkilenirken kimi kesimler de olumsuz etkilenecek; avukatlar, il müdürleri, şube müdürleri gibi. Nasıl mı? Eğer siz göstergesi 3600 olan bir şube ya da il müdürünün yanında çalışan memurun da göstergesini 3600'e çıkartırsanız burada haksızlık ortaya çıkar.

Bir düzenleme yapılacaksa, tüm bu göstergeler ve statüler arasında denge oluşturulması gerekiyor. Hal böyle olunca da belki sadece 3600 ek gösterge ile sınırlı olmaz başka ek göstergeler de gündeme gelebilir.

Gelelim, ek göstergenin maaşları nasıl etkileyeceğine. 3600 ek gösterge düzenlemesi yapıldığında sadece mevcut çalışanların değil emeklilerin de maaşları artacak. Bir şey daha artacak, o da görevdeki memurların ikramiyeleri. Ancak düzenleme emekli olanların ikramiyelerini etkilemeyecek. Yani, önceden emekli olmuş ve ikramiyesini almış memur, yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşını yukarı doğru etkileyecek.

3600 EMEKLİ MAAŞINI ETKİLEYECEK

Mart 2022'de öğretmen olarak emekli oldum. 3600 ek gösterge yasası çıkınca emekli ikramiyesi ile emekli maaşı artışından faydalanacak mıyım?

3600 ek gösterge sizin gibi emekli olanların ikramiyelerini etkilemeyecek. Emekli olmuş ve ikramiyesini almış memurlar yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşlarını artıracak. 3600 ek gösterge emeklilerde aylık 700 lira ile 800 lira arasında bir artış yaratacak.

3 FARKLI SENARYO

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin kapsam ve maliyetine göre 3 farklı senaryo çalıştı.

KAZANÇLAR ARTACAK

ikramiyesini etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamuda dengeler değişirken, personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak.

Bakanlık, 657 sayılı Kanun kapsamında ek gösterge rakamlarını kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre değerlendiriyor.

POLİS-EMNİYET MÜDÜRÜ FARKI

Kamudaki bürokratik hiyerarşi dikkate alınarak, polis ile il emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilerek ek gösterge düzenlemesine gidilecek.

Artış puanlarında hiyerarşi, unvan, sorumluluk, görevin önemi belirleyici olacak.

Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenirken; şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak.

Kıdemler arasında ücret dengesizliği biterken, emekli ikramiyesini yükselten 'tazminat yansıtma oranı'nda da artışa gidilecek.

BİN 250 TL ZAM

Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor.

Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık bin 250 lira, ikramiyesi de 40 bin liranın üzerinde artacak.