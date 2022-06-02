3600 ek göstergede kapsam genişledi! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında duyurdu: Ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan’a sunulacak 3600 ek göstergede birisi dar ikisi geniş kapsamlı 3 alternatif masaya yatırıldı. Erdoğan'ın açıklayacağı düzenlemenin kamudaki tüm meslek gruplarını kapsaması bekleniyor. A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Dün aslında beklenti Başkan Erdoğan'ın grup konuşmasında açıklamasıydı ama bakanlarla görüşme olacaktı. AK Parti Grup Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, hem Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir görüşme gerçekleştirdi. 2 saatlik görüşmede taslaklar Başkan Erdoğan'a sunuldu ve kapsamda bir genişleme oldu." dedi.