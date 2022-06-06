3600 ek gösterge kimlere çıktı? 6 Haziran 2022 3600 ek göstergede SON DURUM ne?

3600 ek gösterge çıktı mı, kimleri kapsıyor? SSK emeklisi, 2 yıllık mezun, memur, sözleşmeli personeli kapsıyor mu? 3600 ek göstergede SON DURUM nedir? soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de saat 14.00'da gerçekleştirilecek. Önemli toplantıda üç kritik konunun görüşülmesi bekleniyor. Öncelikle toplantının ana gündem maddesi 3600 ek gösterge olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir önceki gün ''Yarın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla açıklayacağım" demişti. İşte 6 Haziran 3600 ek gösterge son dakika gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI, KİMLERE ÇIKTI?

6 Haziran 2022 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapacak. Erdoğani yapacağı konuşmada 3600 ek göstergenin detaylarını açıklayacak. Ayrıntılar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmayı tamamladık ve meclise sunma noktasına getirdik" dedi.

Erdoğan" Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek gurbunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerinin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmakla yetinmek istiyorum" dedi.

5 MİLYON MEMURU KAPSAYACAK

3600 ek göstergeyle ilgili ilk beklenti öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ile sınırlı tutulması yönündeydi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece bu 4 meslek grubunun değil tüm memurları kapsayacak bir çalışma yaptıklarını açıkladı.

20 BİN LİRA ARTIŞ

Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak.

EK GÖSTERGE EMEKLİ AYLIĞI İKRAMİYELERİNE NASIL YANSIYACAK?

Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlamış olanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak. Öğretmen, polis ve dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu din görevlilerinden 25 yıl hizmet üzerinden emekli olanlar şu an 5.242 TL, hemşireler ile diğer lisans mezunu din görevlileri ise 5.095 TL emekli aylığı alıyor. Otuz yıl hizmeti olanlar ise sırasıyla 5.592 TL ve 5.435 TL aylık alıyorlar. Ek göstergenin 3600'e çıkartılması halinde aynı kişiler 25 yıl hizmet üzerinden 6.399 TL, 30 yıl hizmet üzerinden ise 6.826 TL aylık alacaklar.

FARKLILIK GÖSTERİYOR

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.