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3600 ek gösterge ile ikramiyeler 50 bin TL artacak! Kimler ek gösterge alacak? 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak?

3600 ek gösterge ile ikramiyeler 50 bin TL artacak! Kimler ek gösterge alacak? 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak?
24.03.2022 13:35

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Ek gösterge çalışmasında ikinci toplantı yapıldı. Taslak metinler masaya yatırıldı. Kimler ek gösterge artışı alacak, maaşlar kaç lira artacak hepsi netleşiyor. Peki kimlerin ikramiyesi 50 bin TL artacak? Kimler 3600 ek gösterge alacak? İşte son toplantının şifreleri...

Ekonomi Videoları

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin hem maaşlarını hem de emeklilik ikramiyelerini artıracak 3600 ek göstergede artık sona yaklaşıldı. Mayıs ayında yapılacak son toplantı ile kapsam belirlenecek ve düzenleme TBMM gündemine gelecek.

Önceki gün yapılan ikinci toplantı çok verimli geçerken sendikalar hizmet kolları itibariyle ek gösterge taleplerini bir sunum eşliğinde kamu temsilcilerine ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e aktardılar. Bu konuda yapılan çalışmalar konusunda teşekkürlerini ileten sendikalar ek gösterge çalışmalarının tüm memurları kapsamasını da bir kez daha gündeme getirdiler. Toplantıya hem çalışma Bakanlığı, hem Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri katıldı. Toplantıda alternatif taslaklar üzerinde müzakereler yapılırken ek göstergeden yararlanacak memur kapsamının geniş tutulması , ek göstergesi olmayan unvanların da kapsama alınması benimsendi.

KOMİSYON BAŞLADI
Bu arada çalışmaların daha hızlı ilerlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal başkanlığında bir komisyon kuruldu. Komisyon toplantılarına Hazine ve Maliye Bakanlığı , Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Personel ve prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri ile hizmet kollarının başkanları katılacak. Böylece her hizmet kolundaki unvanlar tek tek elden geçirilerek ek gösterge dengesizlikleri ortadan kaldırılacak.

TASLAKLAR NETLEŞİYOR
Bakanlığın yaptığı teknik çalışmalarda alternatif taslaklar hazırlandı. Bu taslaklar paydaşlarla yapılan toplantılarda azaltılarak tek bir metinde toplanacak. Taslaklarda yer alan bilgilere göre, ek gösterge artışı kamuda kapsamlı bir düzenlemeyi beraberinde getirecek. Daire başkanı, genel müdür yardımcısı, müfettiş, uzman, kaymakam gibi kariyer meslek kadrolarında görev yapanların statü farklılıklarını korumak amacıyla ek göstergelerinde 600 puanlık artış yapılacak.

Yapılacak ek gösterge artışlarında hiyerarşi, sorumluluk alanı ve görev dikkate alınacak. Askerler, hakimler ve öğretim üyelerinin ek göstergeleri de taslak metinlerde yer aldı. Bunun dışında ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da çalışmalarda gündemde yer alıyor. Böylece kamuda ek göstergesi olmayan memur kalmayacak. Ayrıca bu alandaki tüm dengesizlikler giderilerek ek gösterge sorunu tarihe karışacak.

50 BİN LİRALIK ARTIŞ
Ek gösterge artışları mevcut maaşları artırırken asıl etkisini emekli maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde kendini gösterecek. Burada hizmet yılı ve unvanlara göre maaşlarda 1.300 lirayı geçen artışlar ortaya çıkarken ikramiyelerdeki artış 50 bin lirayı geçecek. Burada bazı mesleklerde 2000 olan ek göstergeler 3000'e ve 2200 ek göstergeler ise 3.600'e çıkartılacak.

YENİLİKLER NELER
*Tüm unvanlar bütüncül anlayışla inceleniyor

*Ek göstergesiz memur kalmayacak

*Hiyerarşi, unvan, sorumluluk görevin önemi belirleyici olacak

*Yardımcı hizmetler sınıfı göstergeye kavuşacak

*Sağlık ve teknik hizmetler gösterge alacak

*Şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak

*Kariyer mesleklere 600 puan eklenecek

*Üniversite yöneticilerinin ek göstergesi düzenlenecek

*Mahalli idare yöneticileri de kapsama alındı

3600 EK GÖSTERGE NE GETİRECEK?
ÖĞRETMEN, POLİS, DİN GÖREVLİSİ
25 YIL HİZMET Mevcut Yeni Fark
Emekli aylığı 5.242 6.399 1.157
İkramiye 168.031 205.113 37.082

30 YIL HİZMET
Emekli aylığı 5.592 6.826 1.234
Emekli ikramiyesi 201.637 246.135 44.498

35 YIL HİZMET
Emekli aylığı 5.941 7.252 1.311
Emekli ikramiyesi 235.243 287.158 51.915

HEMŞİRE
25 YIL HİZMET Mevcut Yeni Fark
Emekli aylığı 5.095 6.399 1.304
İkramiye 163.322 205.113 41.791

30 YIL HİZMET
Emekli aylığı 5.435 6.826 1.391
İkramiye 195.986 246.135 50.149

35 YIL HİZMET
Emekli aylığı 5.775 7.252 1.477
İkramiye 228.651 287.158 58.507

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