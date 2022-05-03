3600 ek gösterge için son toplantı 10 Mayıs’ta

Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, idareciyle birlikte 3 milyonun üzerinde memurun gözü 10 Mayıs'ta yapılacak toplantıya çevrildi. Emekli olmak isteyen binlerce memur, yüksek ikramiye hakkından yararlanmak için 3600 ek gösterge yasasının çıkmasını bekliyor. Söz konusu mesleklerde emekliliği hak edenlerin sayısı 300 bine ulaşmış durumda. Yasa çıktığında potansiyel olarak bu kişilerin neredeyse tamamının emekli olabileceği belirtiliyor. Ek gösterge memurların çalışırken aldığı maaşla birlikte emekli ikramiyesi ve aylığını da artırıyor.

Başlangıçta polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri için öngörülen 3600 ek gösterge, 11 hizmet kolunu daha kapsayacak. Artış puanlarında 'hiyerarşi, unvan, sorumluluk, görevin önemi' belirleyici olacak.