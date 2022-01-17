34 bin TL hibe! Genç girişimciye çifte destek! Primde 20 bin 716, vergide 13 bin 750 lira kazanç

Ülkemizde gençlere hem istihdamı hem de iş kurması için destek sağlanıyor. Girişimci gençler için pek çok devlet desteği sunuluyor. Bunlar arasında vergi ve prim kolaylıkları başı çekiyor. Genç girişimcilerin vergi ve primlerini Hazine karşılıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin tescil tarihinden itibaren 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri prime esas kazanç alt sınırı üzerinden devlet tarafından ödeniyor. Bu kapsamda 2022'de aylık bin 726 lira 38 kuruş, yıllık olarak da 20 bin 716 lira 56 kuruş tutarındaki sigorta primleri Hazine tarafından karşılanacak. İlk kez gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası da bulunuyor. İlk defa işyeri açan ve vergi mükellefi olan gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar 2022 yılında 13 bin 750 lira seviyesinde bulunuyor.

KİMLER KAPSAMDA?

Prim teşviğinden yararlanmak için mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olmak, genç girişimci kazanç istisnasından faydalanmak, kendi işinde bilfiil çalışmak veya işin girişimcinin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor.

VERGİ TEŞVİĞİ İÇİN ŞARTLAR

3 yıllık vergi teşviği için de şu şartlar aranıyor: İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi. Faalıyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıması. Faalıyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin (ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hariç olmak üzere) eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.