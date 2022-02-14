320 Euro hibe desteği! 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' başlıyor! Kadın işçi alana ayda 3984 TL

Kadın istihdamını artırmak, kayıtdışı istihdamının önüne geçmek için 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' başlıyor. Proje kapsamında kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için işçinin işverene maliyetinin yüzde 65'ini geçmemek üzere maksimum 320 euro hibe verilecek. Söz konusu tutar bu yıl için 3 bin 984 lira olup; proje belirlenen kriterlere göre 7 ilde uygulanacak. SGK tarafından hazırlanan proje için 16 Şubat'ta açılış konferansı düzenlenecek, Mart başında da hibe başvuruları alınacak.

20 AY DEVAM EDECEK

Projeye 5 Mart 2012 tarihinden sonra kurulan kadın işverenlerin açtığı genç işletmelerden en fazla 9 işçi kapasitesi olan ve yanına ilave işçi olarak kadın sigortalı alan işverenler başvurabilecek. Projenin, 20 ayı mali destek ödemeleri olmak üzere, 32 ay süreyle uygulanması öngörülüyor. Böylece destek 79 bin 860 liraya ulaşacak.



BAŞVURU E-DEVLET'TEN

İşverenler tarafından hibe başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. İstenen kriterleri sağlayan işverenler kesin kayıt için proje kapsamında açılan ofislere yönlendirilecek.