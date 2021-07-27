Kripto para piyasasının en büyüğü olan Bitcoin, uzun bir süredir gösterdiği düşüş eğilimi ile yatırımcısını üzüyor. Ancak dün itibariyle yükselişe geçen Bitcoin, kısa bir süreliğine de olsa yatırımcısını umutlandırdı. Peki; BTC-ETH-XRP-LTC-DOT ne kadar? 27 Temmuz Bitcoin ve Ethereum fiyatlamaları nasıl oldu? İşte 27 Temmuz BITCOIN, ETHEREUM, RIPPLE, LITECOİN, POLKADOT fiyatları…

Kripto para piyasasının en büyüğü olan Bitcoin, uzun bir süredir gösterdiği düşüş eğilimi ile yatırımcısını üzüyor. Ancak dün itibariyle yükselişe geçen Bitcoin, kısa bir süreliğine de olsa yatırımcısını umutlandırdı. 38 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, gün içerisinde tekrar düşüş yaşadı ve 27 Temmuz sabahına 36 bin dolar ile başladı. Ethereum ise gün içerisinde 2 bin 362 dolara kadar yükselmesinin ardından daha sonra 2 bin 100 bandına kadar geriledi.