Haberler Ekonomi Videoları 26 Kasım İslam Memiş altın yorumları son dakika! Tarih verip dolar ve altın uyarısı yaptı: 2 ay içinde...

26 Kasım İslam Memiş altın yorumları son dakika! Tarih verip dolar ve altın uyarısı yaptı: 2 ay içinde...

26 Kasım İslam Memiş altın yorumları son dakika! Tarih verip dolar ve altın uyarısı yaptı: 2 ay içinde...
26.11.2021 16:42
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26 Kasım canlı altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde aranıyor. Son dönemde birikimiyle altın alan yatırımcılar alış satış fiyatlarındaki gelişmeleri takip ediyor ve altına dair uzman yorumlarını araştırıyor. Gram altın fiyatları dövizdeki suni yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. Peki; Altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Dolar düşecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tarih vererek vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Bu fiyatlamaların köpük olduğunu belirten Memiş, suni yükselişlerin fırsata çevrilebileceğini söyledi.

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