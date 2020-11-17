22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Aşı müjdesiyle yaşanan gelişmeler...

Küçük ve büyük ölçekte altın yatırımı yapan vatandaşlar fiyatlardaki son durumu sorguluyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana düşüş eğilimi gösteren altın fiyatlarında ise hareketli seyir devam ediyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,28 artışla 469,50 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 500 liraya geriledi. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları

Altın fiyatlarında görülen hareketli seyirin ardından çeyrek, gram, tam, yarım ve cumhuriyet altındaki son alış fiyatları akşam saatlerinde çok araştırılıyor. Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde altında 466,1 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya değer kazancıyla başladı. Bugün altın piyasasında, en düşük 462 bin lira, en yüksek 472 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 467 bin 500 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 468,00 468,20 469,30 469,50 Cumhuriyet Ata Lira 3.085,00 3.106,00 3.093,00 3.114,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 427,00 431,00 428,00 432,00 Lira(Tam) Ziynet 3.014,00 3.034,00 3.022,00 3.042,00 Yarım Ziynet 1.507,00 1.517,00 1.511,00 1.521,00 Çeyrek Ziynet 754,00 759,00 756,00 761,00

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,28 artışla 469,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 761,00 lira, Cumhuriyet altını 3.114,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,28 yükselişle 469,50 liradan işlem gördü.

ALTININ KİLOGRAMI 467 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 462 bin lira, en yüksek 472 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 467 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 996 milyon 21 bin 569,84 lira, işlem miktarı ise 6.471,87 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 31 milyon 878 bin 880,13 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demaş Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BRENT "YENİ AŞI" İLE 44 DOLARI AŞTI

ABD Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc. açıklamasında, ileri aşama klinik deneyden elde edilen ara verilere göre deneysel aşının Covid-19'u önlemede yüzde 94.5 etkili olduğunun duyurulması üzerine, petrol fiyatları yüzde 3.0'ün üzerinde yükseldi.

Aşı konusunda sağlanan gelişmeler güvenli liman altında satış getirdi ve sarı maden geçen haftanın son işlem gününde yükseldiği 1,890 doların altına çekildi.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının "güç kazanmaya çalıştığını" vurguladı ve ekledi:

"Ağustos ayından bu yana aşağı yönlü bir kanal içinde hareket eden ons altın söz konusu kanalın orta noktası olan 1,880 dolar seviyesini artan korona virüs vakalarının altına yönelimi desteklemesi ile yukarı yönlü geçince belirgin şekilde ivme kazanarak 1900 dolar sınırına doğru tepki verdi.

"Ancak teknik açıdan görünümün anlamlı şekilde iyileştiğini söylemek zor. Öyle ki, bunun gerçekleşmesi için 1900-1910 dolar direncinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz.

"Diğer taraftan bir miktar gevşese de ABD tahvil faizlerinin göreceli olarak yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi, dolar endeksinin dirençli olması ve aşı beklentileri altın açısından şartların hâlâ kolay olmadığını gösteriyor.

"Dolayısıyla bu hafta kazanılan momentumun 1,910 doların aşılması için yeterli olup olmayacağını izleyeceğiz."

Küresel emtia piyasalarında;

- Brent petrol yüzde 4.49 artışla 44.72 dolar,

- Batı Teksas yüzde 4.82 artışla 42.01 dolar,

- altın yüzde 0.02 düşüşle 1,887.42 dolar,

- gümüş yüzde 0.42 düşüşle 24.55 dolar,

- bakır yüzde 1.21 artışla 7,000.00 dolar,

- platin yüzde 1.62 artışla 908.75 dolar,

- paladyum yüzde 1.72 artışla 2,346.86 dolar düzeyindeydi.

ALTININ ONSU 1.889,92 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.889,92 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,06 azalarak 467 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6697 lira, satışta 7,7004 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6244 lira, satışta 7,6549 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1837, sterlin/dolar paritesi 1,3190, dolar/yen paritesi de 104,57düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,02 yükselişle 44,54 dolardan işlem görüyor.