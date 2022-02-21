Haberler Ekonomi Videoları 21 Şubat EYT haberi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a 6 adımda çözüm! Kapsam, mali boyut, şartlar, maaş hesabı, uygulama biçimi, taslak...

21 Şubat EYT haberi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a 6 adımda çözüm! Kapsam, mali boyut, şartlar, maaş hesabı, uygulama biçimi, taslak...

21 Şubat EYT haberi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a 6 adımda çözüm! Kapsam, mali boyut, şartlar, maaş hesabı, uygulama biçimi, taslak...
21.02.2022 17:43

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Milyonlarca çalışan emeklilik amacıyla gün sayıyor. Çalışanların en büyük istekleri arasında emekli olarak daha rahat bir hayat sürmek yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hususu yeni senenin gelmesi ile eş güdümlü gündemde yavaş yavaş yer edinmeye başladı. Çeşitli formüller amacıyla çalışmalar sürerken sene şartını tamamlayan fakat primi eksik olanlar amacıyla de birtakım çalışmalar masada kapsamlı bir şekilde görüşülecek. Emeklilikte yaşa takılanlara çözüm için bir komisyon kurulacak. Emekli aylığı yolunu açacak talepler bu komisyon tarafından değerlendirilecek, formüller belirlenecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem EYT'ye dair son durumu A Haber canlı yayınında aktardı.

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