2026 yılı için asgari ücret belirleme süreci, Aralık 2025'te yapılacak toplantılarla resmen başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak rakamı belirleyecek.

Tahminlere Göre Artış Yüzde 20-30 Arasında

Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre, 2025'in enflasyon seyri dikkate alındığında asgari ücrette yüzde 20 ile 30 arasında bir artış bekleniyor. Bu oranlara göre net asgari ücretin 26.500 TL ile 28.700 TL arasında olabileceği öngörülüyor.

Yeni Asgari Ücret 1 Ocak 2026'da Yürürlüğe Girecek

Resmî açıklamanın Aralık sonunda yapılması, yeni ücretin ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor. Milyonlarca çalışan, geçim şartlarını doğrudan etkileyecek bu kararın açıklanmasını bekliyor.