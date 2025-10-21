2026 yılı Asgari Ücret ne kadar olacak? Yeni Asgari Ücret ne zaman açıklanacak?
2026 yılı asgari ücret rakamı için gözler Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Uzman tahminlerine göre yüzde 20-30 arasında zam gündemde. Yeni ücret 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Peki; Yeni Asgari Ücret ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
2026 yılı için asgari ücret belirleme süreci, Aralık 2025'te yapılacak toplantılarla resmen başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak rakamı belirleyecek.
Tahminlere Göre Artış Yüzde 20-30 Arasında
Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre, 2025'in enflasyon seyri dikkate alındığında asgari ücrette yüzde 20 ile 30 arasında bir artış bekleniyor. Bu oranlara göre net asgari ücretin 26.500 TL ile 28.700 TL arasında olabileceği öngörülüyor.
Yeni Asgari Ücret 1 Ocak 2026'da Yürürlüğe Girecek
Resmî açıklamanın Aralık sonunda yapılması, yeni ücretin ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor. Milyonlarca çalışan, geçim şartlarını doğrudan etkileyecek bu kararın açıklanmasını bekliyor.