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2023 asgari ücret ne kadar olur? AK Partili isimden en az %40 artış sinyali!

2023 asgari ücret ne kadar olur? AK Partili isimden en az %40 artış sinyali!
03.12.2022 00:07 - Son Güncelleme: 03.12.2022 00:07

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A Haber'de canlı olarak yayınlanan Memleket Meselesi programında asgari ücret zammı ile ilgili milyonları heyecanlandırıcak açıklamalar yapıldı. Programda tahminlerini söyleyen Ekonomist Deniz İstikbal, "Enflasyona ezdirilmeyen, refah düzeyi korunmaya çalışılan bir asgari ücret göreceğiz" ifadelerini kullanırken, Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, "Özellikle 8 bin TL'nin üstü bir rakam! Bu rakam psikolojik bir sınırdır. Bunun üzerinde bir rakam olacağını düşünüyorum" dedi. Ayrıyetten AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, oran vererek asgari ücret tahminini duyurdu.

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