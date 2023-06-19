Türkiye'de her yıl asgari ücretin belirlenmesi ve güncellenmesi için oluşturulan Asgari Ücret Tespit komisyonunun ikinci toplantısı sona erdi. Çalışanların geçim şartları, enflasyon, ekonomik koşullar ve işverenlerin maliyetleri gibi faktörleri dikkate alarak asgari ücretin belirlenmesine karar verilen komisyon toplantısı sonrası TÜRK-İŞ'ten açıklama geldi. Vatandaşın merakla beklediği ''2023 asgari ücret belli oldu mu?'' sorusunun yanıtı olarak TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar; ''Rakam olarak biraraya gelinmedi'' cevabını verdi. İşte Asgari ücret Temmuz ara zammına dair 2. toplantı sonrası TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar'ın açıklamaları...