2022 zamlı yeni EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI belli oldu! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 Aralık ayı enflasyon oranıyla 2022 Ocak ayı zamlı memur ve emekli maaşları netlik kazandı. Bu kapsamda çeşitli meslek gruplarında bulunanlar arama motorlarından; ''En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Polis memuru maaşı kaç TL? Hemşire maaşı ne kadar oldu? İmam maaşı kaç TL? 2022 doktor maaşı ne kadar oldu?'' gibi soruların yanıtları aratılmaya başlandı. İşte 2022 Ocak zamlı bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, kaymakam, mühendis, profesör, imam, hatip, avukat, vali, araştırma görevlisi yeni memur maaşları...