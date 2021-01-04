2021 yeni bekçi, öğretmen, polis, hemşire maaşları... Kalem kalem memur işçisi, esnaf ve çiftçi emeklisi maaşları!

2020 yılının son enflasyon rakamı da az önce açıklandı ve 2020 yılı için toplam enflasyon belli oldu. TÜİK’in enflasyon açıklaması şu şekilde: TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti. Enflasyonun belli olmasının ardından memurlar, 15 Ocak’ta alacakları zamlı maaşları araştırmaya başladı. Memurlar maaş hesaplama sayfasını ararken en çok öğretmen, hemşire, polis memurları ve bekçiler, 2021 Ocak ayında ne kadar maaş alacaklarını sordu.

2021 yeni bekçi, öğretmen, polis, hemşire maaşlarına Ocak 2021 'de gelecek zam belli oldu. Bu açıklama sonrası en çok merak edilen konuların başında öğretmenlerin 2021 Ocak ile Haziran aylarında alacakları zamlı maaşların ne kadar olacağı, maaş zammının ne kadar olduğu konusu geliyor. Öğretmenler ile atama bekleyen on binlerce kişi, 15 Ocak tarihinde hesaplara ne kadar maaş yatacağını aramaya başladı. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Bu açıklama sonrası en çok merak edilen konuların başında öğretmenlerin 2021 Ocak ile Haziran aylarında alacakları zamlı maaşların ne kadar olacağı, maaş zammının ne kadar olduğu konusu geliyor. Öğretmenler ile atama bekleyen on binlerce kişi, 15 Ocak tarihinde hesaplara ne kadar maaş yatacağını aramaya başladı.

Öğretmenler, yılın ilk dönemlerinde yüzde 15 'lik vergi dilimine giriyor. Bu nedenle 2020 Temmuz ile 2020 Aralık arasında 4369 lira maaş aldı.

2021 Ocak ayı ile Temmuz ayı arasında ise öğretmenler 4 bin 734 lira alacak.

EK DERS ÜCRETİ

Öğretmenlerin ek ders ücretleri ise şu şekilde:

Bu zamla birlikte Kadrolu/Ücretli Öğretmen ek ders başına 20,20 TL ,Sözleşmeli Öğretmen ise ek ders başına 17,34 TL alacak.

POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2020 Temmuz ile Aralık aylarında polis memurları 6388 lira maaş alıyor. TÜİK tarafından yapılan açıklama sonrası memurların maaşlarına yapılacak zamlar belli oldu. Buna göre polis memurlarının maaşları 7,36'lık zamla 6858 lira olacak.

BEKÇİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

2020 yılında bekçiler İlkokulu mezunu olan bir bekçi 4.302,80 TL maaş alırken, lise mezunu bekçilerin maaşları 4.352 TL ile 4.455,14 TL arasında değişiyor. Lisans ve ön lisans mezunu bekçiler ise 4.404 TL ile 4.657 TL maaş alıyordu.

Zamla birlikte ilkokul mezunu bekçi 4618 lira alacak.

Lise mezunu bekçi 4782 lira alacak.

Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira alacak.

POLİSLERE EK GÖSTERGE

Polis memurlarına seçim vaadi olan 3600 ek gösterge zammı henüz meclise gelmedi.

15 OCAK'TA ALINIYOR

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

DERECE VE KADEMEYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.