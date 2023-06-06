Ev hanımlarının emeklilik fırsatıyla ilgili beklediği detaylar sonunda ortaya çıktı. Devlet tarafından sağlanacak 12 bin TL'yi aşan prim desteğiyle birlikte erken emeklilik imkanları da sunulacak. Bakan Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde canlı yayında yaptığı açıklamalarda ev hanımlarının emeklilik konusunda önemli bilgiler paylaştı. SGK üzerinden yapılacak başvurularda bir dilekçe yeterli olacak. İşte, erken emeklilikle ilgili yapılan açıklamalar!

EV HANIMLARI 12 BİN 804 TL ÖDEME ALACAK!

Başkan Erdoğan tarafından duyurulan prim desteği ev hanımlarının emekliliklerini kolaylaştıracak. Prim ödemelerinin 3'te biri devlet tarafından karşılanırken destek, 12 bin 804 TL civarına varacak.

BAKAN DERYA YANIK DETAYLARI AÇIKLADI

Bakan Yanık canlı yayında yaptığı açıklamada; "Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek." İfadelerini kullandı.

''Ev kadınlarının emekliliği konusu da aslında bizim aileye ve aile kurumunun sosyal tarafına da kamusal tarafına da ne kadar önem verdiğimizi gösteren bir tutum."

'EV KADINLARININ EMEKLİLİĞİ KOLAYLAŞACAK'

"Şöyle bir düzenleme olacak kabaca şu anda çerçevesi. Kendi evinde kendi ailesi kendi çocuğu eşi vs. için ama nihayetinde ev kadınlarının kendi ailesi için ürettiği ekonomik değerin de bir kamusal tarafı var.

Dolayısıyla dedik ki ikincisi daha önemlisi bizim hiçbir vatandaşımız sosyal güvenlik sisteminin dışında tutmamak gibi bir gayemiz var. Her vatandaş sosyal güvenceye sahip olsun ihtiyacı olduğunda yararlanabilsin.''

''Ev kadınlarını da sosyal güvence çemberinin içerisine alma çalışmalarından birisi ev kadınlarının emekliliği. Biz de devlet olarak senin emekliliğini kolaylaştıralım diyoruz.

Bireysel emeklilik sistemine dahil olan ki zaten çok düşük primleri, kadınlarımızın sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla hem teşvik edeceğiz hem de kolaylaştırmış olacağız.''

3 BİN 202 TL PRİM 2 BİN 135 TL'YE DÜŞÜYOR!

İsteğe bağlı 3 bin 202 lira sigorta primi ödeyen ev hanımları bu oranın 3'te 1'ini devletten destek olarak alacak. Böylece ödeme miktarları 2 bin 135 TL'ye düşecek.Yıllık bazda devletin sağladığı ödeme miktarı 12 bin 804 TL olacak.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ÇOCUK SAYISI ETKİLİ OLACAK

Bakan Yanık emeklilik fırsatında çocuk sayısına dikkat çekti:

"Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz.

Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. Emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esneteceğiz."

'İLK MÜJDEMİZ EV HANIMLARIMIZA'

Konuya dair Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den de önemli bir açıklama geldi:

"Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bu kapsamda ilk müjdemiz ev hanımlarımıza. Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz.

Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek, ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız."

AİLE VE GENÇLİK BANKASI İLE EVLİLİK KREDİSİ, EV HANIMLARINA EMEKLİLİK, VERGİSİZ TELEFON DESTEĞİ…

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında yapılacak en büyük çalışma şüphesiz Aile ve Gençlik Bankası olacak. Uluslararası standartlara sahip bankanın dijital ortamda bir işleyişi olacak.Faizsiz evlilik kredisi, ev kadınlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon gibi birçok projeyi fonlayacak bankanın kaynağı Karadeniz gazı gibi yeni gelir kaynakları olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN SEÇİM VAATLERİNİ SIRAYA ALDI

Son seçim sonuçları arından bir kez daha Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan seçim vaadi olarak aktardığı projeler için tek tek bakanlıklara talimat vermeye başlıyor.

Önceliğin gençler ve aile kurumu olacağı ilk olarak aktarılanlar arasında. Buna göre evlilik kredisi, ev hanımlarının emekliliği gibi projelerin öncelikli olması bekleniyor.