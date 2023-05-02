EYT sonrası yeni emeklilik sistemi için düğmeye basılıyor. Yapılacak emeklilik düzenlemesiyle anne olma ve çocuk sayısına göre yaş şartının geriye çekilmesi bekleniyor. Öte yandan Bağkur ve SSK prim eşitliği, 1999-2008 tarihleri arasında sigorta girişi olanlara ise kademeli emeklilik masaya geldi. 3600 günle emekli olacaklar için ise yaş indirimi beklentiler arasına girdi. Bu kapsamda seçim sonrası yeni dönemde emekli olma koşullarını içeren köklü bir reform sağlanacak. İşte yeni sistemin ipuçları haberimizde!

4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte yeni reform hazırlıkları başladı. Bu kapsamda prim kolaylığı ve yaş destekleri masada. Çalışmalarda kısmi emeklilik konusu da masaya yatırılacak. İşte detayları...SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi ve 8 Eylül 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik masaya geldi.

BÜYÜK DÜZENLEMELER HAYATA GEÇTİ

Sabat'ta yer alan habere göre, hükümet önce 3600 ek gösterge ardından sözleşmeli memurlara kadro ve son olarak EYT gibi büyük bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

3600 EK GÖSTERGE => 5,3 MİLYON MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ

SÖZLEŞMELİ MEMURA KADRO => 500 BİN ÇALIŞAN

EYT DÜZENLEMESİ => 4,7 MİLYON VATANDAŞ

GÜNDE 20 BİN İŞLEM GERÇEKLEŞİYOR

EYT yasasının yürürlüğe girmesi sonrası maaş bağlanma işlemleri için SGK merkezlerinde geceli gündüzlü mesai sürüyor. Daha önce ayda 35-40 bin maaş bağlayan SGK, günde 20 bin işlemi gerçekleştiriyor.Son gelen rakamlara göre 1,7 milyon EYT'li emeklilik başvurusu yaparken bunların 1 milyona yakınının maaşları bağlandı.Son gelen rakamlara göre 1,7 milyon EYT'li emeklilik başvurusu yaparken bunların 1 milyona yakınının maaşları bağlandı.

10 milyonu aşkın vatandaşı ilgilendiren bu kritik düzenlemeler sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Vatandaşın çözülmedik sorunu kalmayacak' parolasıyla sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ilgili Bakanlıklara talimatını verdi.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

23 yıllık sorun çözülerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme çıkarıldı ve uygulanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformunun işareti de verilmiş oldu.Yapılacak bu yeni düzenleme ileride de oluşabilecek tüm meseleleri kökünden çözecek bir reform olacak.

4 MADDELİ REFORM

Özellikle kadınların ve annelerin öne çıktığı yeni emeklilik reformu, sosyal güvenlik sistemindeki birçok sorunu da çözmüş olacak.

Ev hanımlarına prim desteği gelecek ve emeklilik yolu açılacak

Anne olma ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşı geri çekilecekBağ-Kur ve SSK arasındaki 1800 günlük prim günü küçük esnaflar için eşitlenecek

EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için kademeli emeklilik

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEKNİK, HAZİNE BÜTÇESİNİ ÇALIŞIYOR

Teknik çalışmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüteceği dev emeklilik reformunda bütçe çalışmaları da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. Taslakların ortaya çıkması sonrası düzenlemeye son şeklini Başkan Erdoğan verecek.

MİLYONLARCA EV HANIMINA ERKEN EMEKLİLİK VE PRİM DESTEĞİ

Çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için şu anda işletilen isteğe bağlı sigorta sistemi yeniden ele alınacak. Böylece ev kadınlarına daha kolay ve erken emeklilik hakkı tanınmış olacak. Bugün isteğe bağlı sigorta ile 15 yıl prim ödemesi gereken ev kadınlarının bu primlerinin 3'te 1'ini devlet ödeyecek.Aylık asgari prim tutarı: 3.202,56 TL

Ev hanımlarının ödeyeceği tutar: 2.135,04 TL

İndirim tutarı: 1.067,52 TL

3600-4500 GÜN İLE EMEKLİLİK FORMÜLÜ

İsteğe bağlı sigorta Bağ-Kur kapsamında bulunuyor. Ancak reform sisteminin içinde Bağ-Kur - SSK prim eşitlemesi de bulunduğu için burada 5400 yerine 4500 gün ya da 3600 gün ile emeklilik de mümkün olabilecek.

YILDA 13 BİN TL KAZANÇ

Böylece ev kadınları 15 yıl yerine 12,5 yıl ya da 10 yıl prim ödeyerek emekli olabilecek. Daha önce sigortası olan ev kadınları için bu süre daha da kısalacak. Ödenecek prim miktarı ile ilgili yılda 13 bin liraya yakın bir devlet katkısı olacak.Asgari ücret: 10.008 TL

Bir aylık prim: 10.008 X % 32 = 3.202,56 TL

Devlet katkısı: 1.067,52 TL

Ödenecek tutar: 2.135,04

Yıllık katkı: 12.810, 24 TL

ANNE OLMA VE ÇOCUK SAYISINA GÖRE EMEKLİLİK YAŞI GERİ ÇEKİLECEK

Ev hanımlarına yapılan bu destek dışında; eğer annelik durumu söz konusu ise erken emeklilik fırsatı doğacak. Burada çocuk sayısına yaş şartı geriye çekilecek.

EMEKLİLİK İÇİN YAŞ SINIRI NE OLACAK?

Bu durumda anne olan kadınlara emeklilik sisteminde 2'li pozitif ayrımcılık yapılacak. Hem prim miktarları düşecek hem de emeklilik yaşı geriye çekilecek.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Örneğin yılda 90 gün prim eklenen bir sigortalı anne 4 yıl çalışmasına rağmen 5 yıl çalışmış gibi olacak. Bu da ona daha önce emekli olma imkanı getirecek. Eklenen süre kadar da yaştan yapılacak indirim sayesinde anneler erken emekli olabilecek.

2000 SONRASI KADEMELİ EMEKLİLİK

Yeni reform çalışması EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar açısından da avantajlar içeriyor. Burada daha erken sigortalı olan ve konulan 7.000 gün prim şartını tamamlayanlar açısından bir kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışılıyor.Ancak burada sistemin ne şekilde olacağı çalışma bittiğinde ortaya çıkacak. Fakat EYT dışında kalanlar için bir avantaj getirilmesi söz konusu olacak. Burada yıllara sari bir şekilde yaş şartının geri çekilmesiyle yıllar geçtikçe büyüyebilecek EYT meselesine benzer bir sorun, daha büyümeden çözüme kavuşmuş olacak.

PRİM EŞİTLİĞİ GELİYOR!

Bağ-Kurlular ile SSK kapsamında sigortalı olanlar arasındaki prim farklılıkları da giderilecek. Bu durumda başta esnaf olmak üzere Bağ-Kur'lular 9.000 gün prim biriktirmek durumunda kalmadan en 1800 gün fark kaldırılarak az 5 yıl erken emekli olabilecek.

EYT'DEN FAYDALANACAK KİŞİ SAYISI ARTACAK

Mevcut durumda işe giren bir SSK'lı 7.200 gün ile emekli olurken Bağ-Kur'lu 9.000 gün ödemek durumunda. EYT kapsamındakiler için bu fark daha da büyüyor. Prim eşitlenmesi sonrası EYT'den faydalanacak vatandaş sayısı artacak. Primi tamam olmayan birçok kişiye biranda emeklilik imkanı doğacak.

EYT'li SSK'lılar en fazla 5.975 gün öderken Bağ-Kur'da bu süre 9.000 güne çıkıyor. Buralarda yapılacak eşitleme ile hem kısmi emeklilikteki 5.400 gün ile 4.500 ve 3.600 gün arasındaki farklar ortadan kalkacak hem de normal emeklilik 5 yıl öne alınmış olacak.