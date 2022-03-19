1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla 'Marmara Otoyol Ringi' tamamlandı! İhracata doping olacak

Türkiye'nin sanayi üretimiyle ticaretinin büyük kısmının gerçekleştirildiği Marmara Bölgesi'nde başlatılan, kamuoyunda bilinen adıyla "Marmara Otoyol Ringi" projesi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle tamamlandı. İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp, Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ve 3 ana bölümden oluşan proje, kıtalar arası geçit konumundaki İstanbul'un yeni bir otoyol ağıyla yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete alınmasıyla mesafelerin kısalarak Türkiye'nin ihracatının hızlanması bekleniyor.