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18 Mayıs piyasalarda durum ne? Dolar, Euro ve altında son durum?

18 Mayıs piyasalarda durum ne? Dolar, Euro ve altında son durum?
18.05.2021 18:22
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Dolar - euro kaç TL? 18 Mayıs 2021 dolar kuru en son ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.


Döviz kurları, dünkü yüzde 1,5'leri aşan düşüşlerin ardından bugün hafif yukarıda seyrediyor. Küresel piyasalarda dolar güç kaybederken TL karşısında ise güçleniyor. Dolar/TL, 8,34; euro/TL ise 10,19 düzeyinde işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 501 lira 50 kuruşken satışı ise 501 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 807 lira satış fiyatı 813 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 18 Mayıs güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.873,31 dolar

Satış: 1.873,50 dolar

Gram

Alış: 501,50 lira

Satış: 501,80 lira

Çeyrek

Alış: 807,57 lira

Satış: 813,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.291,00 lira

Satış: 3.326,00 lira

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