16 Kasım canlı altın kur fiyatları! Bugün altın ne kadar? Çeyrek ve gram altın fiyatı...

16 Kasım canlı altın kur fiyatları! Altındaki tarihi yükseliş sürüyor. Ons fiyatının artmasına iç piyasada dolar/TL kurundaki yükseliş de eklenince gram altın rekor kırdı. Çeyrek altın bin lirayı aştı. İşte Bugün altın ne kadar? sorusunun yanıtı...
16 Kasım canlı altın kur fiyatları! Altındaki tarihi yükseliş sürüyor. Ons fiyatının artmasına iç piyasada dolar/TL kurundaki yükseliş de eklenince gram altın rekor kırdı. Çeyrek altın bin lirayı aştı. İşte Bugün altın ne kadar? sorusunun yanıtı...
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 614,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 614 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 614,20 liradan, 4 bin 46 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 67 liradan, 560 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 564 liradan, 3 bin 954 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 974 liradan, bin 977 liradan alınan Yarım Ziynet bin 987 liradan ve 989 liradan alınan Çeyrek Ziynet 994 liradan satıldı.