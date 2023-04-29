15.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisini neşelendirecek zam! Refah payı+enflasyon farkı dahil promosyonla 3'lü gelir kapısı! 1999 öncesi 2000 sonrası maaş alan herkes...

TEMMUZ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Başta emekliler ve memurlar olmak üzere tüm çalışanlar için yılın ikinci maaş artışı Temmuz ayında yapılacak.

6 AYLIK VERİ...

Bu dönemde yapılacak zam oranını ise Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkacak 6 aylık oran belirleyecek.Sadece enflasyon artışı değil bu yıl yine refah payı zammı da beklentiler arasında yer alıyor.Emekli ve kamu çalışanları için yapılacak artışlar ile asgari ücretin yeniden belirlenmesi özel sektör çalışanlarının da gelirlerine yansımış olacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ

Emekliler enflasyon oranına göre maaş artışı alıyor. Ocak ev Temmuz aylarında belirlenen 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranını gösteriyor

REFAH PAYI...

Ancak hükümet bir söredir bu artışa ilaveten refah payı da ekliyor. Ocak ayında 6 aylık enflasyon yüzde 15 çıkmış Başkan Erdoğan buna 15 puan daha ilave etmişti.Bu yıl enflasyon verilerine bakıldığında Ocak- Mart enflasyonunun yüzde 12.52 çıktığı görülüyor.Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise kalan üç aylık sürede oluşacak enflasyon oranları da belli oldu.Ekonomistlerle yapılan ankette Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 enflasyon tahmini yer aldı.Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 olarak gerçekleşecek. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı refah payı hariç yüzde 21.43 olacak.

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Kamuda görev yapan memurlar ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile belirleniyor.Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve ilk 6 ayda yüzde 8'lik oran aşıldığı için enflasyon farkı alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yukarıdaki belirttiğimiz yüzde 21.43'lük 6 aylık enflasyon tahminine göre yüzde 19.18 çıkacak.Buna refah payı eklenmesi de söz konusu olabilecek. Refah payının yüzde 30'a tamamlama ya da 15 puan ile yüzde 35'e çıkartma şeklinde olabileceği tahmin ediliyor.

ÜÇ AYLIK ARTIŞ

3 aylık enflasyon: Yüzde 12,523 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 12,52Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 63 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 10,52