10 bin kadına iş fırsatı: 43 turizm ürününü dünyaya satacak

Turizmde 10 bin kadına iş fırsatı çıktı. TURSAS’ın ‘Biletçi Kadın’ projesi ile kadınlar; uçak biletinden turizm paketi ve turlarına, seyahat sigortasından otel odalarına kadar 43 ürünü dünyaya pazarlayacak.
Kadın istihdamı için önemli bir adım atıldı. Turizm ve Seyahat Acentaları İşverenleri Sendikası'nın (TURSAS) hazırladığı 'Biletçi Kadın' projesi kapsamında istihdam edilecek 10 bin kadın, uçak biletinden turlara, seyahat sigortasından otel odalarına kadar 43 ürünü dünyaya pazarlayacak.
HOLLANDA MODELİ
TURSAS Başkanı Yılmaz Sönmez, şu anda bunu yapan tek ülkenin Hollanda olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: "Hollanda'nın istihdam ettiği 60 bin kadın, ülkesinde oturarak Afrika'nın bir ülkesinden Çin'e gitmek isteyen kişiye, bilet ve otel konaklaması satıyor. 3 trilyon dolarlık turizm pastasından bu yolla 110 milyar dolar kazanıyor. Biletçi Kadın ofisleri, seyahat acentesi yapısıyla tatile çıkacaklara 43 ürünün satışını yapabilecek. Turizm pastasından yüzde 5'lik pay hedefliyoruz."
ANAHTAR TESLİM İŞYERİ
Proje için herkesin desteğine ihtiyaç duyduklarını anlatan Sönmez, "Bünyemiz altındaki firmaları, 'Biletçi'den bağımsız olarak istihdam sağlamaları konusunda teşvik etmeye çalışıyoruz. Çünkü çalışma şartları ve iş kurma yapımız KOSGEB ve İŞKUR'un destek verdiği yapılar. İşyeri sahibi olmak isteyenlerden ücret istemeden kendisine bir turizm ofisi oluşturuyoruz. Sermaye talep etmeden, anahtar teslim işyerlerini teslim ediyoruz" dedi.