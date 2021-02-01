1 Şubat Bitcoin, Ethereum ve XRP'da son durum ne? BTC, ETH ve XPR kaç dolar/TL oldu?

Haftanın ilk işlem gününde Bitcoin ve kripto para piyasasındaki gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Geçtiğimiz hafta Tesla CEO'su ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Twitter profiline Bitcoin simgesi koymasının ardından kripto para birimi, yüzde 15'in üzerinde değer kazanmıştı. Bitcoin, son 24 saatte 33,000 dolar sınırına geri döndü. Pazar günü 1.016 trilyon doları gören toplam piyasa hacmi, yeni ayın ve haftanın ilk gününün erken saatlerinde 1.002 trilyon dolar düzeyindeydi. Peki, Bitcoin, Ethereum ve XRP'da son durum ne? BTC, ETH ve XPR kaç dolar/TL oldu? İşte detaylar...

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi, yeni haftaya yeniden bu düzeyin üzerinde başladı. Pazar günü 1.016 trilyon doları gören toplam piyasa hacmi, yeni ayın ve haftanın ilk gününün erken saatlerinde 1.002 trilyon dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41,946.74 dolarlık tüm zamanların zirvesini gördü. Bitcoin, son 24 saat içinde 32,270 dolar ve 34,118 dolar arasında dalgalandıktan sonra 33,000 dolar sınırına döndü.





Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.33 düşüşle 33,572.06 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 0.29 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 624 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 73 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden, son 24 saatte yüzde 41.13 ve bir haftada yüzde 101.86 yükselen XRP dışındaki dokuz tanesi de düşenler arasındaydı.

Toplam 8,364 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,631 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 145 milyar dolar düzeyindeydi.





Cuma günü, 24 saatte yüzde 812.47'lik sıçramayla 0.07 dolara ve 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak, 7. sıraya tırmanan Dogecoin yeni güne 14. sırada başladı.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Kripto paralarda Elon Musk esintisi" başlıklı analizinde, şöyle dedi:

"Geçen birkaç günü satıcılı geçiren kripto paralar, GrayScale ve MicroStrategy'nin alımlarıyla bir miktar desteklenmiş, Fed'in tahvil alımları, enflasyon, parasal genişleme ve istihdam açıklamalarıyla orta ölçekli ivme kazanmıştır. 29 Ocak itibari ile düşüş trendinin direnç bölgesine denk gelen 34,200'den dönüş yaşayan Bitcoin, Elon Musk'un Twitter biyografisini 'Bitcoin' olarak güncellemesinin ardından Bitcoin öncülüğünde kripto paralar yükselişe geçti.





"Musk, biyografisini güncellemesinin hemen ardından piyasada 420 milyon dolarlık short pozisyon tasfiye oldu. Bu pozisyonların yüzde 62'si güncellemeden önce açılan pozisyonlardı. Piyasada alış etkisi yaratan bu gelişme ise alış yapmaya hazır traderlar için itici güç sayıldı.

"Ancak, ABD Merkez Bankası (Fed) kararı sırasında Jerome Powell'ın yaptığı konuşmayı göz önünde bulundurursak, enflasyon artışı olacağı ve parasal genişlemenin pandemi süresince devam edeceği algısı kurumsal ve bireysel yatırımcıyı enflasyondan kaçma etkisi güdüsüyle buluşturdu.

"Diğer açıdan ekonomi ve istihdam için zamana ihtiyaç olduğunu dile getiren Powell, piyasada belirsizlik yarattı. Böylece yatırımcı, kritik bölgelere çekilen kripto paralarda itici gücü ve desteği alınca nakit akışı bu yöne kaydı.





"Yüklü alımların ardından toplam piyasa hacmi yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı. Bunun 365 milyar dolarını altcoinler oluşturuyor. Hakimiyet oranları kapsamında inceleyecek olursak Bitcoin, yaşanan etkiyle, altcoinlerden bir miktar rol çalmış durumda. Bu noktada, Bitcoin'in piyasadaki yeri yüzde 63'lerden yüzde 66'lara ulaştı.

"Meydana gelen sert yükselişin ardından yatırımcının kar realizasyonlarına, panik satışlarına ve düzeltmelere karşı dikkat etmesinde yarar görülüyor."