0,69 kredi faiz oranı ile İstanbul'da 5 Milyon TL'lik kredi! TOKİ Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyasının detayları...

Orta Gelirliye Konut Projesi'nde beklenen gün geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün Orta Gelirliye Konut Projesi'nin detaylarını açıklıyor... Peki başvuru şartları neler? Faiz oranı yüzde kaç olacak? Ödeme planı nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

Orta Gelirliye Konut Kampanyasından beklenen gün geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası" bilgilendirme toplantısına katılıyor.

Bakanlar projelerin detaylarını açıklıyor.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Bugün burada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'la ve sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, sizleri ve ekranları başında açıklamalarımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 20 yıldan bu yana vatandaşlarımızın uygun koşullarda konut sahibi olmasına hep önem verdik ve bu anlayışla esaslı adımlar attık.

Bildiğiniz üzere yakın zamanda İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatmıştık. Bugün de orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla tasarladığımız Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Programı'nın detaylarını paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız.

Biliyorsunuz ki bizim kültürümüzde ev; barınmadan öte sevgi ve huzurun başlangıç noktasıdır, bir yuvadır. Yeni Evim Programını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile eşgüdüm içerisinde işte bu farkındalıkla hazırladık. Malumunuz, 2016 yılında, ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlayan Konut Hesabı'nı uygulamaya aldık. Bu uygulamayla, en az 3 yıl sistemde kalan katılımcılara devlet katkısı sağlıyoruz. Vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak amacıyla, geçtiğimiz Mayıs ayında Konut Finansman Projesi'ni hayata geçirdik.

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut projesi olan "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" ile 5 yıllık dönemde 500 bin sosyal konut yapmayı, 1 milyon konut amaçlı arsa sunmayı ve 50 bin işyerini tamamlamayı hedefliyoruz. Bu projeyle dar gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimlerini kolaylaştırıyoruz.

Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını uygun koşullarda ve uygun maliyetlerle karşılamasını son derece önemsiyor, bu doğrultuda kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bugün de özellikle orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik uzun süreli devam edecek yepyeni bir projeyi hayata geçiriyoruz.

Orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımız için; Piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı faiz/kar payı ve vade yapısı, İlk 3 yıl Bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hanehalkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı sunduğumuz Yeni Evim Programı'nı hazırladık.

PROJE 3 BÖLGEYE AYRILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışarak, gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık.

Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.

Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları: 1. Bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. Bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. Bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL'dir.

Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir.

Ayrıca, 1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. 3. Bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır.

ASGARİ PEŞİNAT YÜZDE 10

Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır.

Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz.

Sağlayacağımız bu katkı ile ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız.

Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir: Birincisi, tamamlanmış konutlar. İkincisi, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar. Üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar. İlk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, program kapsamında finansman imkânı ve Bakanlığımız katkısı sağlanacaktır.

Bakan Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde;

Saygıdeğer Hazine ve Maliye Bakanımız, Konut ve Finans Sektörümüzün Çok Değerli Temsilcileri, Kıymetli Basın Mensupları,

Ben siz değerli misafirlerimizi ve özellikle de ekranları başında yeni yuva heyecanıyla bizleri izleyen tüm vatandaşlarımızı; sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum.

Türkiye, yeni bir yüzyıla adım atmıştır. 28 Ekim'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın başladığını ilan etmişti. O muhteşem buluşmada; milletimizin önünde yepyeni bir dönemin açıldığını ve Güçlü Türkiye'nin istikbalini tüm detaylarıyla milletimizle paylaşmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak; milletimizin refahını, insanımızın mutluluğunu, yavrularımızın istikbalini merkeze alarak; Türkiye Yüzyılı'nda Mutlu İnsanların Muhteşem Türk Şehirlerini hedef olarak belirlemiş durumdayız.

Bu büyük hedefe yaraşır bir şekilde, öncelikli olarak, insanımızın barınma hakkını yerine getirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu anlayışla; küresel salgınla beraber gelen ekonomik daralmayı, arz problemine sebep olan maliyet artışlarını, malzeme tedariğine dair bozulmayı kendimize bir engel olarak asla görmedik, görmüyoruz.

16 ocak'ta başlayacak.

Konuşmanın detayları geliyor...



İLK KEZ EV ALACAKLARA EK AVANTAJ

Konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altında inmesi ve gelire göre kademeli olması planlıyor. Edinilen bilgilere göre, ilk kez ev alacak vatandaşlara ek avantajlar da sağlanacak.

0.99'UN ALTINDA FAİZ

Faizin yüzde 0.99'un altına indirilmesi hedefleniyor. Bakanlıklar illere göre gelir skalaları belirledi. Hane geliri belli bir düzeyin altında olanlar ve hiç evi olmayanlar kampanyaya başvuracak. Vade 15 yıl olması bekleniyor.

GELİR ŞARTI İSTENECEK

Sosyal konutta olduğu gibi yeni kampanyada da gelir şartı getirileceği belirtildi. İstanbul ve diğer iller için belirlenen hane gelirini aşmayanların kampanyaya dahil edilmesi planlanıyor. Böylece yatırımcıların değil, gerçekten ihtiyaç sahibi olanların getirilecek imkânlardan faydalanması sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kampanya ticari bir araç olmayacak, barınma ihtiyacına çözüm sunacak. Yani biri 'kampanya şartları güzel, ev alıp satıp kazanayım' diyemeyecek. Hem yükleniciler hem de bankalarımız aracılığı ile en iyi şartları sunacağız" ifadelerini kullanmıştı.

UZMAN İSİM A HABER'DE AÇIKLADI

Öte yandan Ekonomist Doç. Dr. Abdulkadir Develi A Haber ekranlarına kampanyanın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

81 ilde 100 bin civarında konut yapılacağını belirten Develi, faiz oranlarının 0.69 ile 0.99 olabileceğini ve ödeme kolaylığı saylayacağını belirtti.

15 yıl ödeme ile konut sahibi olunacağını belirtilirken başvuru şartları şöyle sıralandı;

Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması.

1. derece yakınlarının üzerine konut olmaması gerekiyor.

Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak.

Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak.