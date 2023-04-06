RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Eğitim Videoları YÖK burs zammı HABERİ: YÖK'ten burslara zam geldi! Lisans ve lisansüstü öğrencilerin burs miktarları yükseldi

YÖK burs zammı HABERİ: YÖK'ten burslara zam geldi! Lisans ve lisansüstü öğrencilerin burs miktarları yükseldi

YÖK burs zammı HABERİ: YÖK'ten burslara zam geldi! Lisans ve lisansüstü öğrencilerin burs miktarları yükseldi
06.04.2023 15:02

OTOMATİK OYNAT

Eğitim 00:56
Bugün hangi illerde kar tatili...
Eğitim 00:26
Okullarda ara tatil ne zaman?...
Eğitim 00:17
Başkan Erdoğan'dan 45 bin yeni...
Eğitim 02:27
4 ilde eğitim kademeli olarak...
Eğitim 02:31
ÖSYM 2023 sınav takvimini...
Eğitim 02:31
ÖSYM açıkladı! Başvurular...
Eğitim 02:03
Depremzede öğrenciler için...
Eğitim 01:32
MEB'den kritik okul kararı,...
Eğitim 05:37
Okullarda karne heyecanı
Eğitim 01:46
2023-2024 özel okul zam oranı...
Eğitim 00:49
Burs ve kredi başvuruları...
Eğitim 01:35
Kasım ara tatil ne zaman?

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) öğrencilere müjde geldi. YÖK öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı.

Eğitim Videoları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla burs veriyor. Halihazırda yaklaşık 6 bin öğrenci burs alıyor. Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırılan burs miktarlarına göre, 100/2000 YÖK Doktora Bursu çalışanlar için 910 liradan 2 bin 500 liraya, çalışmayanlar için 3 bin 825 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi. Öte yandan yabancı uyruklu YÖK burslusu lisans öğrencileri için bin 500 lira olan burs miktarı 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 300 lira olan burs miktarı 3 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için ise 3 bin 500 lira olan burs miktarı 6 bin liraya yükseltildi.

SON DAKİKA