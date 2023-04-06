YÖK burs zammı HABERİ: YÖK'ten burslara zam geldi! Lisans ve lisansüstü öğrencilerin burs miktarları yükseldi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla burs veriyor. Halihazırda yaklaşık 6 bin öğrenci burs alıyor. Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırılan burs miktarlarına göre, 100/2000 YÖK Doktora Bursu çalışanlar için 910 liradan 2 bin 500 liraya, çalışmayanlar için 3 bin 825 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi. Öte yandan yabancı uyruklu YÖK burslusu lisans öğrencileri için bin 500 lira olan burs miktarı 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 300 lira olan burs miktarı 3 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için ise 3 bin 500 lira olan burs miktarı 6 bin liraya yükseltildi.