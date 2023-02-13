MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "20 Şubat tarihi itibarıyla 71 il eğitim-öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak. 10 ilimizde ise eğitim-öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart'a kadar eksiklikleri tamamladıktan sonra süreci tekrar değerlendirmeye başlayacağız" dedi.





Bakan Özer, Ankara'da Eğitim-Bir Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul ve Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ile deprem sonrası eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin toplantı yaptı.





'EĞİTİMİ NORMALLEŞTİRMEDEN TÜRKİYE NORMALLEŞMEZ'



Daha sonra bakanlık binasında basın toplantısı düzenleyen Bakan Özer, bakanlık olarak tüm çocukları güvenli bir şekilde okullarıyla buluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "19 milyon öğrencisi, 1,2 milyon öğretmeni olan devasa bir aileyiz. Dolayısıyla pandemide olduğu gibi eğitimi normalleştirmeden Türkiye'yi normalleştirmemiz mümkün değil. Önceliğimiz, depremden etkilenen 10 ilimizde eğitimi güvenli ve sağlıklı bir şekilde tekrar başlatmak. Bugün almış olduğumuz kararların bir kısmı daha önce aldığımız kararlardı. Sendika temsilcileriyle mutabık şekilde üzerinden tekrar bir geçtik. Eksiklikleri değerlendirme fırsatımız oldu" dedi.



'71 İLDE EĞİTİM-ÖĞRETİM BAŞLAYACAK'



Deprem bölgesi olmayan 71 ilde önceden alınan kararla 20 Şubat'a kadar eğitim-öğretime ara verildiğini hatırlatan Özer, "20 Şubat tarihi itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak. 10 ille ilgili kararlarımız farklı. 10 ilde ikinci dönemde devam şartı aramıyoruz, bunu daha önce açıklamıştık. Yine bu 10 ildeki öğrencilerimizin velileri isterlerse çocuklarını diğer 71 ildeki eşdeğer okullara nakillerini yapabilmesi için gerekli sistematik çalışmayı yapmıştık. Şu ana kadar 809 öğrencimiz diğer illere nakillerini aldırdılar. Bakanlık olarak diğer 71 ildeki okullarımızın kapasitesini artırmayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.



'ÖZEL OKULLARDA KAPASİTEYİ YÜZDE 10'A ÇIKARIYORUZ'



Özel eğitim kurumlarıyla, depremden etkilenen 10 ildeki öğrenciler için kapasite artırımı amacıyla görüşmeler yaptıklarını da ifade eden Özer, "Biliyorsunuz, özel öğretim kurumlarımız kapasitelerinin yüzde 3'ü kadar şehit ve gazi yakınları, ihtiyaç sahipleri ile ilgili tam burslu olarak öğrencileri yararlandırma imkanına sahipler. Bu kapsamda tüm özel öğretim kurumlarımız bu kapasiteyi kullanıyorlar. Bugün itibarıyla bu yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkartıyoruz ve yüzde 7'yi sadece depremden etkilenen 10 ilden gelen öğrenciler için kullanacağız" dedi.



'OKULLARDA HASAR TESPİTİ YAPIYORUZ'

Bakanlığın depremden etkilenen 10 ilde 20 bin 868 binası olduğunu; bunlardan 24'ünün yıkıldığını, 83 binanın ise ağır hasarlı olduğu kaydeden Özer, "Bölgedeki tüm binalarımızın hasar tespitini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızla görüştük. Şubat ayının sonuna kadar bitireceğiz. Kullanılabilir, az hasarlı ve orta hasarlı binaların tüm dökümünü çıkaracağız. Dolayısıyla 10 ilimizde eğitim-öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart'a kadar bu eksiklikleri tamamladıktan sonra süreci tekrar değerlendirmeye başlayacağız. 1 Mart tarihi itibarıyla da 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime açma kararları vermeyeceğiz. Aynı Covid salgını günlerinde olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız. Bazı illerimizde özellikle Kilis, Adana, Gaziantep, Diyarbakır'da ve bazı ilçelerde hiçbir hasar yok. Dolayısıyla o ilçeleri tamamen eğitim-öğretime başlatacağız. Bunun kararlarını da 1 Mart itibarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Diğer taraftan ihtiyaç olan yerlerde 10 ilimizde ikili öğretime geçeceğiz. Kapasiteyi maksimum ve verimli bir şekilde kullanacağız" diye konuştu.



'ÇOCUKLARIMIZI DESTEKLEMEK İÇİN ÇADIRLAR KURUYORUZ'



Depremden etkilenen 10 ilde öğrencileri desteklemek adına çalışmalar yaptıklarını dile getiren Özer, "Bir de şu anda 10 ilimizde biliyorsunuz; toplanma yerleri ve çadır merkezleri var. Tüm toplanma yerleri ve çadır merkezlerine ilave çadırlar kurarak, çocuklarımızın öğrenmelerini desteklemek, psikososyal desteklerini sağlamak, etkinlikler yapmasını, hayatı normalleştirmesi ve oyun etkinliklerinde özellikle desteklemek için çadırlar kuruyoruz. Şu ana kadar bu amaçla 141 çadır kurduk. Her çadırda okul öncesi öğretmenden rehber ve psikolojik danışman öğretmenlerimize tüm öğretmenlerimiz görev yapıyorlar. Dolayısıyla 10 ilde, inşallah, önümüzdeki hafta sonu itibarıyla belki de hafta içinde bitireceğiz inşallah. Tüm toplanma yerinde 10 ilde çocuklarımızı da destekleyecek ilave mekanizmalar devreye girmiş olacak" dedi.