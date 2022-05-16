Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaz okullarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Veliler ise yaz okullarının ne zaman nerede açılacağını, hangi öğrencilerin yaz okullarına katılabileceğini araştırmaya başladı. Peki, MEB'in yaz okulu kararı ne oldu? Yaz okulu nerede var? Bu yaz hangi okullarda yaz okulu olacak? Yaz okulları ne zaman açılacak? İşte MEB'den yaz okullarına dair yapılan açıklama...

Son dakika haberine göre Bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak.

Kararı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıkladı.

Bakan Özer açıklamasında ilk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilere yaz okulu açılacağını belirtti.