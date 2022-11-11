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Kasım ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Kasım ara tatili kaç gün sürecek? 2022-2023 MEB tatil TAKVİMİ!

Kasım ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Kasım ara tatili kaç gün sürecek? 2022-2023 MEB tatil TAKVİMİ!
11.11.2022 11:45

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İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Kasım ara tatili için bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Takvimi'ne göre Kasım ara tatilinin tarihi belli oldu. Peki Kasım ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Kasım ara tatili kaç gün sürecek? İşte 2022-2023 MEB tatil TAKVİMİ ve Kasım ara tatili başlangıç ve bitiş tarihi...

Eğitim Videoları

Kasım ara tatiline az bir süre kaldı. 12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim-öğretim yılına kısa bir ara verilecek. Kasım ayında öğrenciler, öğretmenler ve veliler 1 haftalık tatile girecek. Peki Kasım ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Kasım ara tatili kaç gün sürecek?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen 14-18 Kasım tarihleri arasında ara tatil yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de yapılacak. 21 Nisan'da başlayacak olan ikinci ara tatil Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

YARIYIL TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayıp 3 Şubat'ta bitecek. Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.

2022-2023 MEB TAKVİMİ

Birinci ara tatil: 14-18 Kasım 2022

15 tatil: 23 Ocak- 3 Şubat 2023

İkinci ara tatil: 17-20 Nisan 2023

Yaz tatili: 16 Haziran 2023

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