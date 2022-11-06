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25 milyon 542 bin TL ciro yapan okul! Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi catering firmalarıyla yarışıyor

25 milyon 542 bin TL ciro yapan okul! Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi catering firmalarıyla yarışıyor
06.11.2022 12:05

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Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 10 farklı kurum için verdiği yemek servisiyle, 2022 yılının ilk 9 ayında 25 milyon 542 bin TL ciro yaptı. 'Catering' firmalarıyla yarıştıklarını belirten okul müdürü Süleyman Çakır, "Günlük 5 bin tabldottan fazla yemek üretiyoruz. Okul kaydı yapılırken velilere banka hesabı açın diyoruz. 'Ne yapacaksınız?' diye soruyorlar. Mutfağı gezdiriyoruz. Yaptığımız işleri anlatıyoruz. Ay sonunda para kazanmaya başlayınca 'hocam biz doğru bir yeri tercih ettik' diyorlar" dedi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise, "Döner sermayelerinin aktif kılınması çok önemli bir çalışmaydı. Bakanlığımız, İstanbul içerisinde olmak üzere, bütün okullarımıza bu yönde yatırımlar yaparak, üretim kapasitelerini arttırdı" diye konuştu.

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