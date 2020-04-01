EBA TV tekrar izle! İlkokul, ortaokul, lise EBA TV ders tekrarları izle! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için EBA TV tekrar izleme ekranı araştırılıyor. EBA TV kesintisiz izleme sayfamızdan derslerin tekrarlarını takip edebilirsiniz. Peki, EBA TV tekrar saatleri kaç? Gündüz verilen yayınların tekrarları ilkokul ve ortaokul kanalında saat 22:30’a kadar sürerken, lise kanalında 21:00’e kadar sürmektedir. İşte, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV tekrar izleme sayfası!
7.Sınıf İngilizce Dersi - Konu: Making Predictions - (1 Nisan 2020 Çarşamba)01.04.2020 23:59
- 7. Sınıf Matematik Dersi - Konu: İki Paralel Doğrunun Bir Kesenler Oluşturduğu Açılar - (1 Nisan 2020 Çarşamba)
- 8. Sınıf İngilizce Dersi - Konu: Friendship - (1 Nisan 2020 Çarşamba)
- 6. Sınıf İngilizce Dersi - Konu: Revision with sample exercises - (1 Nisan 2020 Çarşamba)
- 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi - Konu: HZ. Muhammed'in Daveti - (1 Nisan 2020 Çarşamba)
- 7.Sınıf İngilizce Dersi - Konu: Making Predictions - (1 Nisan 2020 Çarşamba)
- 5. Sınıf İngilizce Dersi - Konu: Revising the unit 'Party Time with sample exercises - (1 Nisan 2020 Çarşamba)
- 5. Sınıf Matematik Dersi - Konu: Üçgenler Ve Dörtgenler - (1 Nisan 2020 Çarşamba)
- 6. Sınıf Arapça Dersi - Konu: Kudüs'te - 31.03.2020 Salı
- Ortaokul Uyum İçin Türkçe Dersi - Konu: Dış Görünüş - 31.03.2020 Salı
- 7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi - Konu: Işığın Kırılması Ve Mercekler Soru Çözümü - 31.03.2020 Salı
- 8.Sınıf T.C. İnkilap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi - Konu: Avrupa'da ki Gelişmeler Ve Osmanlı Devleti'nin Durumu 31.03.2020 Salı
- 8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi - Konu: Mevsimlerin Oluşu - 31.03.2020 Salı
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