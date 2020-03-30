EBA TV tekrar izle! İlkokul, ortaokul, lise EBA TV ders tekrarları izle! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için EBA TV tekrar izleme ekranı araştırılıyor. EBA TV kesintisiz izleme sayfamızdan derslerin tekrarlarını takip edebilirsiniz. Peki, EBA TV tekrar saatleri kaç? Gündüz verilen yayınların tekrarları ilkokul ve ortaokul kanalında saat 22:30’a kadar sürerken, lise kanalında 21:00’e kadar sürmektedir. İşte, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV tekrar izleme sayfası!
9. Sınıf - Biyoloji Dersi - Konu: Hücrede Madde Taşınması (30.03.2020 Pazartesi)30.03.2020 20:35
- 2. Sınıf Matematik Dersi - Konu: Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (30.03.2020 Pazartesi)
- 9. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi - Konu: Temel Değerler (30.03.2020 Pazartesi)
- 9. Sınıf Fizik Dersi - Konu: Enerji Tasarrufu Ve Verim (30.03.2020 Pazartesi)
- 9. Sınıf Coğrafya Dersi - Konu: Nem Ve Yağış (30.03.2020 Pazartesi)
- 10. Sınıf - Biyoloji Dersi - Konu: Eşeye Bağlı Katılım (30.03.2020 Pazartesi)
- 9. Sınıf - Biyoloji Dersi - Konu: Hücrede Madde Taşınması (30.03.2020 Pazartesi)
- 12. Sınıf - Biyoloji Dersi - Konu: Bitkisel Dokular (30.03.2020 Pazartesi)
- Lise Dersi - Konu: Tiyatro Ve Roman İncelemesi (30.03.2020 Pazartesi)
- 9. Sınıf - Coğrafya Dersi - Konu: Nem Ve Yağış (27.03.2020 Cuma)
- 10. Sınıf - Biyoloji Dersi - Konu: Eşeye Bağlı Katılım (26 Mart 2020 Perşembe)
- 9. Sınıf - Fizik Dersi! Konu: Enerji Tasarrufu Ve Verim (26 Mart 2020 Perşembe)
- 9. Sınıf - Biyoloji Dersi! Konu: Hücrede Madde Taşınması (26 Mart 2020 Perşembe)
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