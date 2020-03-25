EBA TV tekrar izle! İlkokul, ortaokul, lise EBA TV ders tekrarları izle! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için EBA TV tekrar izleme ekranı araştırılıyor. EBA TV kesintisiz izleme sayfamızdan derslerin tekrarlarını takip edebilirsiniz. Peki, EBA TV tekrar saatleri kaç? Gündüz verilen yayınların tekrarları ilkokul ve ortaokul kanalında saat 22:30’a kadar sürerken, lise kanalında 21:00’e kadar sürmektedir. İşte, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV tekrar izleme sayfası!
12. Sınıf Kimya Dersi! Konu: Alkinler (25 Mart 2020 Çarşamba)25.03.2020 23:37
- 10. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Dersi! Konu: Milli Edebiyat Dönemi Romanı - Yaman ve Ateşten Gömlek (25 Mart 2020 Çarşamba)
- Lise - Milli Edebiyat Döneminde Roman İncelemesi - Halide Edip Adıvar (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 11. Sınıf Kimya Dersi! Konu: Tepkime Isılarının Toplanabilirliği - Hess Yasası (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 12. Sınıf T.C. İnkilap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi! Konu: Doğu Bloku Ve Batı Bloku Teşkilatları (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 12. Sınıf Kimya Dersi! Konu: Alkinler (25 Mart 2020 Çarşamba)
- EBA TV - Lise - Medine'de İslam Toplumunun Oluşumu (25 Mart 2020 Çarşamba)
- - 11. Sınıf Tarih Dersi! Konu: 19. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler (25 Mart 2020 Çarşamba)
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