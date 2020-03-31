EBA TV tekrar izle! İlkokul, ortaokul, lise EBA TV ders tekrarları izle! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için EBA TV tekrar izleme ekranı araştırılıyor. EBA TV kesintisiz izleme sayfamızdan derslerin tekrarlarını takip edebilirsiniz. Peki, EBA TV tekrar saatleri kaç? Gündüz verilen yayınların tekrarları ilkokul ve ortaokul kanalında saat 22:30’a kadar sürerken, lise kanalında 21:00’e kadar sürmektedir. İşte, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV tekrar izleme sayfası!
11. Sınıf Kimya Dersi - Konu: Kimyasal Tepkimelerin Hızları - 31.03.2020 Salı31.03.2020 19:10
- LİSE Hayallerimle Randevum Var Motivasyon Zamanı - 31.03.2020 Salı
- 12. Sınıf Kimya Dersi - Konu: İndirgenme - Yükseltgenme - 31.03.2020 Salı
- 11. Sınıf Tarih Dersi - Konu: Demokratikleşme Hareketleri - 31.03.2020 Salı
- 11. Sınıf Kimya Dersi - Konu: Kimyasal Tepkimelerin Hızları - 31.03.2020 Salı
- 12.Sınıf T.C. İnkilap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi - Konu: Mustafa Kemalin Hayatı - 31.03.2020 Salı
- 10. Sınıf Tarih Dersi - Konu: Dünya Gücü Osmanlı (1520-1595) - 31.03.2020 Salı
- 9.Sınıf Tarih Dersi - Konu: İslamiyetin Doğuşu - 31.03.2020 Salı
- 9. Sınıf Kimya Dersi - Konu: Fiziksel Ve Kimyasal Değişiklikler - 31.03.2020 Salı
- 10. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Dersi - Konu: Milli Edebiyat Döneminde Roman (31.03.2020 Salı)
- 2. Sınıf Matematik Dersi - Konu: Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (30.03.2020 Pazartesi)
- 9. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi - Konu: Temel Değerler (30.03.2020 Pazartesi)
- 9. Sınıf Fizik Dersi - Konu: Enerji Tasarrufu Ve Verim (30.03.2020 Pazartesi)
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