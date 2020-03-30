EBA TV tekrar izle! İlkokul, ortaokul, lise EBA TV ders tekrarları izle! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için EBA TV tekrar izleme ekranı araştırılıyor. EBA TV kesintisiz izleme sayfamızdan derslerin tekrarlarını takip edebilirsiniz. Peki, EBA TV tekrar saatleri kaç? Gündüz verilen yayınların tekrarları ilkokul ve ortaokul kanalında saat 22:30’a kadar sürerken, lise kanalında 21:00’e kadar sürmektedir. İşte, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV tekrar izleme sayfası!
1. Sınıf - Hayat Bilgisi Dersi -Konu: Güvenli Alanlar (30.03.2020 Pazartesi)30.03.2020 20:25
- İlkokul Dersi - Mini Davul Yapımı (30.03.2020 Pazartesi)
- 1. Sınıf - Türkçe Dersi - Konu: Yaşasın Bilgisayar (30.03.2020 Pazartesi)
- 1. Sınıf - Hayat Bilgisi Dersi -Konu: Güvenli Alanlar (30.03.2020 Pazartesi)
- 1. Sınıf - Türkçe Dersi - Konu: Doğa Ve Evren (30.03.2020 Pazartesi)
- İlkokul Dersi - Konu: Marakas Yapımı (30.03.2020 Pazartesi)
- 4. Sınıf - Sosyal Bilgiler Dersi - Konu: Üretim Tüketim Ve Dağıtım (27.03.2020 Cuma)
- 4. Sınıf - Fen Bilimleri Dersi - Konu: Uygun Aydınlatma (27.03.2020 Cuma)
- 2. Sınıf - Hayat Bilgisi Dersi - Konu: Atatürk'ün Hayatı (27.03.2020 Cuma)
- 3. Sınıf - İngilizce Dersi - Konu: İn My City (27.03.2020 Cuma)
- 1. Sınıf - Türkçe Dersi - Konu: Yaşasın Bilgisayar (27.03.2020 Cuma)
- 1. Sınıf - Hayat Bilgisi Dersi - Konu: Güvenli Alanlar (27.03.2020 Cuma)
- 4. Sınıf - İngilizce Dersi - Konu: Jobs (26 Mart 2020 Perşembe)
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