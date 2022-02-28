Zonguldaklı gencin Ukrayna'daki endişeli bekleyişi sürüyor

Ukrayna'da yazılım mühendisliği okuyan 22 yaşındaki Ege Gürel, tahliye edilmek için endişeli bekleyişini sürdürüyor. Harkov kentinde yazılım mühendisliği bölümünde öğrenim gören 22 yaşındaki Ege Gürel, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'ye dönebilmek için endişeli bekleyişini sürdürüyor. Kentte yaşanan çatışmalar ve bomba seslerinin arasında market önünde alışveriş sırası bekleyen Gürel, "Burada uzun kuyruklar var. Yiyeceğimiz kalmadı. Markette sıra bekliyoruz. Ne alabileceğiz, bize ne kalacak bilmiyorum. Kartlarımız da çalışmıyor" diyerek yaşadıklarını anlattı. Çatışmaların şiddetinin artmasıyla sığınaklara indiklerini anlatan Gürel, kuyrukta bekleyişini sürdürdüğü sırada patlama sesiyle irkildi. Yaşadıklarını cep telefonuyla görüntüleyen Ege Gürel, 24 Şubat tarihinde Türkiye'ye dönüş yapacağı sırada uçuşların iptal olmasıyla dönüş yapamadığını anlattı.