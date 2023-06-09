Haberler Dünya Videoları Zombi filmlerini aratmıyor! ABD’de uyuşturucu krizi korkunç boyutlara ulaştı!

Zombi filmlerini aratmıyor! ABD’de uyuşturucu krizi korkunç boyutlara ulaştı!

Zombi filmlerini aratmıyor! ABD’de uyuşturucu krizi korkunç boyutlara ulaştı!
09.06.2023 12:36

OTOMATİK OYNAT

Dünya 01:44
ABD’de aileler LGBT...
Dünya 01:19
Hawaii’deki Kilauea...
Dünya 05:32
NASA tarihinde ilk kez halka...
Dünya 00:22
SON DAKİKA I NASA, UFO'ların...
Dünya 08:03
Yüzyılın seçimi dünya...
Dünya 02:34
İsrail Gazze'de apartmanı...
Dünya 01:51
ABD’deki yağmur suyu borusunda...
Dünya 01:04
Ukrayna Kiev üzerindeki İHA...
Dünya 00:48
Rusya'da Putin'e suikast...
Dünya 09:52
Putin'e suikast girişimi!...
Dünya 00:53
SON DAKİKA I İsrail Gazze’ye...
Dünya 01:03
2671 yılına gittim geldim...

ABD’de ülke genelinde artan uyuşturucu ticareti durdurulamaz bir boyuta ulaştı. Uyuşturucu kullanımının giderek yaygınlaşması toplumsal yıkımı da beraberinde getirdi. Artan fentanil ve metamfetamin kullanımı ile ülke sokaklarında ortaya çıkan korkunç manzara sosyal devletten yoksun sistemin yarattığı tabloyu gözler önüne serdi. O anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dünya Videoları

ABD, ülke genelinde son yılların en büyük uyuşturucu krizi ile karşı karşıya kalmış durumda. Son yıllarda bir virüs gibi yayılan uyuşturucu salgını, ülkenin birçok kentini ele geçirdi.

Ülkenin yalnızca yoksul kesimi değil en zengin ve göz önünde olan bölgelerinin arka sokaklarında dahi uyuşturucu ticareti yapılıyor.



O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Uyuşturucu kullanımının giderek yaygınlaştığı ülkede sokaklardaki bağımlıların geldiği son durum sosyal devletten yoksun sistemin yarattığı tabloyu da ortaya koydu.



Özellikle metropol yaşamının ağırlıkta olduğu New York, Philadelphia ve California eyaletlerinde fentanil ve metamfetamin kullanımındaki artış korkunç boyutlara ulaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



AŞIRI DOZDAN ÖLÜMLER REKOR DÜZEYDE
İstatistiklere göre yalnızca fentanil maddesi nedeniyle her hafta bin 500 Amerikalı hayatını kaybediyor.

Her yıl uyuşturucu kullanımında aşırı doz sebebiyle 100 bini aşkın kişinin öldüğü ülkede, uyuşturucu bağlantılı diğer ölümler de dahil edildiğinde rakamın 300 bini aştığı tahmin ediliyor.



KAMU BİNASI ÖNÜNDE DAHİ YAPILIYOR
San Francisco kentinin kamu binalarının önünde dahi uyuşturucu ticareti yapılıyor.

Uyuşturucu ile mücadelenin yürütülemediği ülkede birçok kentin ana caddelerinde açık açık ticaret yapılıyor.



UYUŞTURUCU KULLANIMI 14 YAŞA KADAR DÜŞTÜ
Uyuşturucu kullanım yaşının 14'lere kadar düştüğü ABD'de zehre ulaşım kolaylığı da kullanım artışının en büyük sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.

SON DAKİKA