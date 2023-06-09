Zombi filmlerini aratmıyor! ABD’de uyuşturucu krizi korkunç boyutlara ulaştı!

ABD, ülke genelinde son yılların en büyük uyuşturucu krizi ile karşı karşıya kalmış durumda. Son yıllarda bir virüs gibi yayılan uyuşturucu salgını, ülkenin birçok kentini ele geçirdi.

Ülkenin yalnızca yoksul kesimi değil en zengin ve göz önünde olan bölgelerinin arka sokaklarında dahi uyuşturucu ticareti yapılıyor.





O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Uyuşturucu kullanımının giderek yaygınlaştığı ülkede sokaklardaki bağımlıların geldiği son durum sosyal devletten yoksun sistemin yarattığı tabloyu da ortaya koydu.





Özellikle metropol yaşamının ağırlıkta olduğu New York, Philadelphia ve California eyaletlerinde fentanil ve metamfetamin kullanımındaki artış korkunç boyutlara ulaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.





AŞIRI DOZDAN ÖLÜMLER REKOR DÜZEYDE

İstatistiklere göre yalnızca fentanil maddesi nedeniyle her hafta bin 500 Amerikalı hayatını kaybediyor.

Her yıl uyuşturucu kullanımında aşırı doz sebebiyle 100 bini aşkın kişinin öldüğü ülkede, uyuşturucu bağlantılı diğer ölümler de dahil edildiğinde rakamın 300 bini aştığı tahmin ediliyor.





KAMU BİNASI ÖNÜNDE DAHİ YAPILIYOR

San Francisco kentinin kamu binalarının önünde dahi uyuşturucu ticareti yapılıyor.

Uyuşturucu ile mücadelenin yürütülemediği ülkede birçok kentin ana caddelerinde açık açık ticaret yapılıyor.





UYUŞTURUCU KULLANIMI 14 YAŞA KADAR DÜŞTÜ

Uyuşturucu kullanım yaşının 14'lere kadar düştüğü ABD'de zehre ulaşım kolaylığı da kullanım artışının en büyük sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.