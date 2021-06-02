Zincire vurulan küçük Nahla’nın acı hikayesi! Günlerce aç kaldıktan sonra hızlı yemek yerken boğuldu

Suriye'nin İdlib kentindeki bir mülteci kampında yaşayan ve kampta gezmemesi için babası tarafından zincirle bağlanan Nahla Osman, acı şekilde can verdi. Küçük kızın uzun süren açlığının ardından baygın halde götürüldüğü hastanede hızlıca yemek yerken boğularak ölmesi, dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Suriye'nin İdlib kentindeki bir mülteci kampında babası ve ablasıyla yaşayan Nahla Osman'ın hikayesi... Annesi Türkiye'ye kaçmıştı; babasının ise onu kampta dolaşmaması için zincirlediği, hatta bazen bir kafese koyduğu herkesçe biliniyordu.

BOĞULARAK ÖLDÜ

4 Mayıs günü kampta yaşayanlar onu baygın halde buldu ve yakındaki Killi köyünün hastanesine götürdü. Ablasının anlatımına göre, bu sırada çok aç kalmış olan Nahla kendisine verilen yemeği o kadar hızlı yedi ki, boğularak öldü.