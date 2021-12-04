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Yunanistan’da Ortodoks rahipten Katoliklerin ruhani lideri Papa Francise sert sözler: Sen bir kafirsin

Yunanistan’da Ortodoks rahipten Katoliklerin ruhani lideri Papa Francise sert sözler: Sen bir kafirsin
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Yunanistan’ın başkenti Atina ziyareti sırasında Ortodoks rahip, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’e tepki göstererek sert sözlerde bulundu. Ortodoks rahip, Papa Francis’e “Papa, sen bir kafirsin” dedi. İşte o anlar...

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''PAPA SEN BİR KAFİRSİN''

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 3 günlük Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ziyaretinin ardından Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Yunanistan temasları kapsamında başkentteki Ortodoks Başpiskoposluğuna ziyaret eden Papa'ya Ortodoks rahip tepki gösterdi. Rahip, Papa'ya Başpiskoposluğa giriş yaptığı sırada bağırarak, "Papa, sen bir kafirsin" dedi. Rahip ardından polis tarafından yaka paça gözaltına alınırken, görgü tanıkları yaşlı rahibin Papa'nın duyabileceği kadar yüksek sesle Yunanca olarak bağırdığını ifade etti. Rahibin gözaltına alındığı sırada yere düştüğü görüldü. O anlar kameraya yansıdı.

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