Yunanistan'a orman yangınlarıyla boğuşuyor! Türkiye'den yangın söndürme uçağı ve helikopter desteği

Türkiye, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için uçak ve helikopter desteği sağlayacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopterinin Yunanistan'a gönderileceği duyuruldu.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan'a gönderilecek.

Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak."

YUNANİSTAN'DA ORMAN YANGINLARI

Yunanistan'da birçok noktada 5 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamıyor.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina yakınlarındaki Lutraki, Megara, İnoi ve Dervenohoria bölgesindeki yangınlar rüzgarın da etkisiyle yayılırken, Atina'nın da yer aldığı Attika bölgesindeki yangınlarda en az 50 bin dönümden fazla ormanlık alan ve tarım arazisiyle, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle tedbir amaçlı bazı yerleşim birimleri boşaltılırken, Atina yakınlarındaki petrol rafinerisinin korunmasına yönelik bazı otoyollar kapatıldı.

RODOS ADASI'NDA YANGIN SÜRÜYOR

Rodos Adası'nda dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını ise ciddi boyutlara ulaştı.

Yetkililer, yangının üç noktada kontrolsüz şekilde devam ettiğini ve sürekli yayıldığını kaydetti.

Yangın söndürme çalışmalarında yaralanan bir gönüllü hastaneye kaldırıldı.

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'nin haberine göre, Yunanistan İtfaiye Teşkilatı ülke genelinde devam eden yüksek orman yangını riskini gerekçe göstererek bir sonraki duyuruya kadar tüm personel izinlerini iptal etti.

Haberlerde ayrıca, Yunanistan'ın, Polonya, Slovakya ve Romanya'dan yardım talebinde bulunduğu belirtildi.

Yardımların cuma gününe kadar ülkeye ulaşması bekleniyor.

Yunan Meteoroloji Servisi, yangın çıkma riskinin yarın da yüksek olduğuna dair uyarılarda bulundu.

Sıcak hava dalgasının perşembe ve cuma zirve yapması bekleniyor.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, yangınlarla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB), orman yangınlarının devam ettiği Yunanistan'a 4 yangın söndürme uçağı göndermişti.

Yunan itfaiyesinden yapılan son açıklamada yangınlara ilişkin şu bilgilere yer verilmişti:

"Batı Attika'da devam eden Pazartesi günü Dervenochoria'dan çıkan yangında, karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Havadan ise 7 uçak ve 9 helikopter görevlendirildi. Faaliyet gösteren uçaklar arasında Avrupa Sivil Savunma Mekanizması tarafından İtalya ve Fransa'dan bize sağlanan 4 uçak da bulunmaktadır. Avrupa Sivil Koruma Mekanizması tarafından sağlanan ilave güçler 50 itfaiyeci ve 10 araçla Romanya'dan ülkemize ulaşmıştır. Yarın da 31 itfaiyeci ve 15 araçla Slovakya'dan ve 149 itfaiyeci ve 49 araçla Polonya'dan kuvvetlerin gelmesi beklenmektedir. Ayrıca, bugün İsrail'den 2 yangın söndürme uçağının daha gelmesi bekleniyor"