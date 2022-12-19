Yunan zulmü: 16 gün mahsur kalan göçmenler, Türk askeri tarafından kurtarıldı

Yunan güvenlik güçlerinin kadın, çocuk ayrımı yapmadan düzensiz göçmenlere zulmü devam ediyor. 40 düzensiz göçmene günlerce işkence uygulayan Yunan unsurları, göçmenlerin değerli eşyalarını, paralarını ve cep telefonlarını alıp yarı çıplak halde Meriç Nehri'nin ortasına itti. Hava sıcaklığının zaman zaman eksi derecelere düştüğü bölgede 16 gündür Meriç Nehri'nin ortasında ölümle burun buruna gelen göçmenlere Türk askeri yardım eli uzattı. Göçmenleri ölümün kıyısından kurtaran Mehmetçik, kıyafet verip ısınmalarını sağladı. Ardından hastanede tedavileri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

"Sopalarla vurdular, paralarımızı ve kıyafetlerimizi aldılar

Bot yardımı ile karşı tarafa geçtiklerini söyleyen Fas uyruklu 21 yaşındaki Abdulsamed Gamda, Yunan askerlerine yakalandıklarında yere yatırılarak paralarının, değerli eşyalarının ve kıyafetlerinin alınarak sopalarla işkence gördüklerini aktardı.

"Türk askeri ısınmamız için ateş yaktı ve bize giysi verdi"

İlk olarak 4 Yunan askerinin kendilerini araçların yanına götürdüğünü ve daha sonra ise 5 askerin daha geldiğini belirten Gamda, "Bizi araçlara bindirip kampa götürdüler orda 24 saat kaldık. Kampta sadece iç çamaşırı ile kaldık. Her şeyimizi çıkarttırdılar. Daha sonra bizi araçlara bindirerek Türkiye sınırına yakın bir bölgeye getirdiler. Botlara bindirdikten sonra silah göstererek bizi suyun ortasına bıraktılar. Kendi imkânlarımızla kurtulmaya çalıştık çok zordu. Türk askeri bizi gördü, ısınmamız için ateş yaktı ve bize giysi verdi" dedi.

"Yumrukla, sopayla ve ağaçla vurdular, tanınamaz bir haldeydim"

Yanlarındaki rehberin Yunan askerlerini görünce kaçtığını söyleyen İran uyruklu 21 yaşındaki Alınır Rashıdı, "Yunan askeri bize onun nereye kaçtığını sordu. Bilmiyoruz deyince daha çok vurdular. Yunanistan tarafında 4-5 kişi bizi dövdü ben bayıldım. Yumrukla, sopayla ve ağaçla vurdular. Tanınamaz bir haldeydim. Ayakkabılarımızı, elbiselerimizi, telefonlarımızı ve paramızı aldılar. Bizi bir araca bindirip Meriç'e doğru geri gönderdiler. Suya attılar yüzerek Türkiye'ye geldik. Türkiye'de bizi tedavi ettirdiler. Şimdi çok daha iyiyim. Avrupa insan hakları mahkemesine dava açacağız bize avukat ayarladılar " ifadelerine yer verdi.

"Her şeyimizi alıp çıplak ayaklı Türkiye'ye gönderdiler"

Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçtikten sonra Yunan askerlerine yakalandıklarını söyleyen 19 yaşındaki Zehra Etayi, "Bizi bilinmeyen bir noktaya götürdüler. Orada bizi dövdüler, tüm eşyalarımızı telefonlarımızı ve gıda malzemelerimizi aldılar. Daha sonra bizleri çıplak ayaklı bir şekilde Türkiye tarafına gönderdiler" dedi.

Türkiye tarafına geldikten sonra Türk askerinin ısınmaları için ateş yaktığını söyleyen Etayi, yiyecek içecek verdiklerini ve karınlarını doyurduklarını söyleyerek Tük askerine teşekkür etti.

Yunan askerinin kadın, çocuk, yaşlı, erkek ayrımı olmadığını belirten Etayi, orada yemek yada su vermediklerini, su istediklerinde de tuvalet musluğunu gösterdiklerini aktardı.