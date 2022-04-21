RAMAZAN İMSAKİYE
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Yunan ve Rum askerler havada asılı kaldı! İşte paraşütçülerin rezil olduğu anlar

Yunan ve Rum askerler havada asılı kaldı! İşte paraşütçülerin rezil olduğu anlar
21.04.2022 10:40

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Larnaka açıklarında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan askerlerinin katıldığı tatbikatta C-130 nakliye uçağından atlayış yapan komandolar uçakta asılı kaldı. Ölümle burun buruna gelen askerlerin o anları ise kameraya yansıdı.

Dünya Videoları

C-130 tipi nakliye uçağından atlayış yapan özel kuvvetlere ait askerlerden biri emniyet kemeri ve uzantısı uçaktan otomatik olarak açılmayınca uçağa asılı kaldı.

Askerin havada yaklaşık 4,5 metre aşağıda asılı kalarak uçakla birlikte devam ettiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

DAHA ÖNCE DE KARAYA OTURMUŞTU

'2019 Parmenia' tatbikatında tatbikatın ilk saatlerinde, donanmanın büyük gemilerinden Ellie Fırkateyni karaya oturmuştu.

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