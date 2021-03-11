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Yunan kadınlardan Başbakan Miçotakis'e ilginç istek: Kapıları aç Türklerle evleneceğiz

Yunan kadınlardan Başbakan Miçotakis'e ilginç istek: Kapıları aç Türklerle evleneceğiz
11.03.2021 14:12
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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Nea Smirni bölgesinde devam eden eylemlerde Yunan kadınlar ilginç isteklerde bulundu. Başbakan Miçotakis'e seslenen kadınlar "Türkiye ile sınırları aç, İzmir'e gidip Türklerle evleneceğiz" dediler.


Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Nea Smirni bölgesinde polisin bir kişiyi darbetmesinin ardından binlerce kişi, protesto gösterisi düzenledi.

Yunan basını, söz konusu kişinin izinsiz gösteri yapmak istemesi sonucu darbedildiğini yazarken, diğer taraftan ise vatandaşa koronavirüs tedbirlerlerine uymadığı gerekçesiyle müdahale edildiği öne sürülmüşü.

Polis şiddetine tepki gösteren grup ile güvenlik güçleri arasında gece boyunca çatışmalar yaşandı.

"İZMİR'E GİDİP TÜRKLERLE EVLENECEĞİZ"
Ülkenin sahne olduğu şiddet olaylarını protesto eden göstericiler, ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Müzik eşliğinde düzenlenen gösterilerde dans eden bazı Yunan kadınların, Başbakan Kiryakos Miçotakis'e tepki göstererek, "Türkiye ile sınırları aç, İzmir'e gidip Türklerle evleneceğiz." şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

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